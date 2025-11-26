Finalizadas las obras de saneamiento en Villaescusa y El Escobal, en Siero

Jorge Alonso Y Juanjo López, De La Empresa Adjudicataria; Leire Gabilondo, Técnico Municipal; Ángel García, Alcalde De Siero; Manuel Pergentino Martínez, Concejal De Abastecimiento De Agua Y Saneamiento, Y Jose González, De La Empresa Adjudicataria. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado los trabajos de saneamiento en los núcleos rurales de Villaescusa y El Escobal, en Santa Marta del Carbayín. La actuación dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas.

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, hasta ahora solamente un grupo 5 viviendas de la zona este de Villaescusa contaba con red de saneamiento, vertiendo sus aguas negras en fosas sépticas o pozos negros. Las obras ejecutadas tienen como objetivo la recogida de las aguas residuales de ambos núcleos y su conducción por gravedad hasta el colector que proviene de la zona de Lamuño, que discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera autonómica SI-11.

"La inversión municipal en esta obra supone una media de casi 11.000 euros por vivienda, lo que refleja el esfuerzo necesario para extender el saneamiento a las zonas donde aún no existe", ha destacado el alcalde, Ángel García, que esta mañana ha visitado las obras, que han contado con un presupuesto de 258.988,15 euros con cargo a remanentes y un plazo de ejecución de cuatro meses.