Finalizan los trabajos de mejora en una de las pistas de tenis de Pola de Siero

El Ayuntamiento de Siero ha completado los trabajos de mejora en una de las pistas de tenis de Pola de Siero, una actuación con la que se ha renovado por completo la superficie de juego y que ha supuesto una inversión de 4.537 euros. La intervención ha sido visitada este mediodía por el concejal de Deportes, Salud y Protección Contra Incendios, Jesús Abad.

La actuación se centró en una de las dos pistas ubicadas en la localidad y afectó a una superficie de 650 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron el lavado intensivo y eliminación de materiales extraños, la aplicación de dos capas de resina acrílica en los colores originales (azul y verde), el marcado de líneas de juego y el desmontaje y posterior montaje de la red y los postes, que también fueron engrasados para prolongar su vida útil.

La finalización de las obras se ha visto ligeramente demorada respecto al calendario inicial debido a las condiciones meteorológicas. La humedad y las temperaturas registradas durante los primeros días dificultaron el secado y aplicación de las capas de resina, lo que obligó a retrasar algunos de los trabajos.

Durante la visita, Abad destacó que la intervención mejora no solo el aspecto estético de la pista, sino también sus propiedades de agarre, lo que contribuye a una práctica deportiva más segura. El edil recordó además que el Patronato Municipal de Deportes cuenta con tres pistas de tenis: dos en Pola de Siero y una en Lugones, y que el consistorio realiza mantenimientos periódicos para garantizar su buen estado.