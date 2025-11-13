Finalizan los trabajos de reparación del camino de Reanes a La Cuesta, en la parroquia de Lieres. - AYTO. SIERO

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Siero, Javier Rodríguez, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este jueves el final de las obras de reparación del camino de Reanes a La Cuesta, en la parroquia de Lieres. Los trabajos forman parte de los dos lotes de caminos en la zona rural licitados con cargo a remanentes. El presupuesto del proyecto ha sido de 99.160,15 euro, con un plazo de ejecución de ocho semanas.

El tramo sobre el que se ha intervenido, con 700 metros de longitud, presentaba un ancho medio de 3,09 metros con un pavimento irregular. Con la finalización de las obras, el camino alcanza un ancho medio de 4,01 metros, mejorando la accesibilidad y facilitando el tránsito de vehículos y peatones.

Este camino conecta, en su inicio, con otro pavimentado por el Ayuntamiento en 2023 que conduce al núcleo rural de Reanes d'Arriba y que contó con un presupuesto de 53.623,00 euros.

Además de la pavimentación, se han ejecutado trabajos para optimizar la red de drenaje, incluyendo la construcción de nuevas cunetas y la limpieza y colocación de caños en los puntos necesarios, lo que permitirá una mejor evacuación del agua y evitará problemas de inundaciones.

Los trabajos de reparación del camino de Reanes a La Cuesta en la parroquia de Lieres forman parte de dos lotes de caminos licitados con cargo a remanentes, en los que se incluyen intervenciones en Anes y Santa Marta de Carbayín, con un presupuesto total de 359.920,84 euros.