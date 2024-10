La Fiscal Superior reclama formación en violencia de género para el personal de las unidades de valoración integral

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado, María Eugenia Prendes, ha comparecido este lunes en sede parlamentaria para dar cuenta de los datos de la Memoria de Fiscalía de 2023 entre los que ha destacado el aumento en los delitos contra la libertad sexual. En este punto ha reclamado, además de más unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer, que el personal de los mismos estén formados en materia de violencia de género.

Ha explicado la fiscal que el aumento de delitos contra la libertad sexual es el más alto registrado en 2023, de más del 16%. Ha recordado que actualmente hay dos unidades de valoración integral de violencia sobre la mujer y está a punto de abrirse una tercera.

"No se decir concretamente que número de unidades, es imposible valorarlo, cuantas mas tengamos mejor, pero si que sería necesario dotar a las que hay de más personas. No sé cuál es la ratio que tienen de psicólogos y trabajadores sociales, pero yo lo que sí reclamo es que estén formados en violencia, porque también a veces nos encontramos con informes que resultan chocantes que procedan de una unidad de valoración forense integral", ha indicado la Fiscal superior.

Ha recordado Prendes que los juzgados de violencia se crearon en Oviedo y en Gijón, cogiendo las dos alas, porque es ahí donde están los juzgados especializados de violencia sobre la mujer, pero también hay que tener en cuenta que los juzgados mixtos tienen una carga de trabajo de violencia sobre la mujer muy importante.

Por eso ha manifestado que deberían crearse más juzgados a la vez y a la par que estas unidades de valoración, pues debería crearse un segundo juzgado de violencia en Gijón y ha considerado que en Siero haría falta otro, también por el volumen de trabajo.

Preguntada por su opinión respecto al incremento de las denuncias por agresión sexual en Asturias, ha estacado que es muy complicado decir las razones concretas pero si se constata que hay muchísimas más y cree que "eso es porque las mujeres se sienten también más arropadas y se sienten más empoderadas".

"EXCEPCIONAL TRABAJO DEL CENTRO DE CRISIS"

Ha destacado además que ahora en Asturias contamos con el centro de crisis que está realizando "una labor excepcional con profesionales que atienden 24 horas y que las mujeres se les asesora, se les dice cómo va a ser el proceso, cómo va a transcurrir".

Prendes también ha destacado que desde la Fiscalía se ha acogido, con muchísima satisfacción, el anuncio por parte del Gobierno del Principado de Asturias de poner en marcha en Oviedo el proyecto Barnahus en Oviedo, en el entorno de Llamaquique, tal y como ella misma demandó en el acto de apertura del año judicial. Se trata de un proyecto que busca ofrecer atención integral a los menores víctimas de violencia sexual.

Por otra parte, a preguntas de los grupos, María Eugenia Prendes, al igual que hiciera su antecesora en el cargo, ha considerado que a tenor de las cifras el fenómeno de la 'okupación' en Asturias es algo "residual".

POSICIONES DE LOS GRUPOS

Ya en el turno de fijación de posiciones desde el PP, Manuel Cifuentes, ha indicado que su grupo le desea ala fiscal superior "toda la suerte del mundo y ánimo".

"No está pasando la institución precisamente por su mejor momento reputacional y no es porque se creen imágenes que no se corresponde con la realidad sino porque por desgracia últimamente hay quien parece que ha perdido un poco el foco de esa función principal que es la de la institución que usted representa aquí hoy que es la máxima encargada de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad", ha indicado el diputado del PP.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, ha indicado que habla "como representante de la tercera fuerza política de Asturias" y ha añadido que ellos "no creen en la ideología de género, sino en el Codigo Penal". "Tan iguales somos en derechos y en libertades los hombres como las mujeres y esta ideología pues suele devenir en excesos y en asociaciones muy interesadas", indicó Centeno.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha indicado que Asturias sigue siendo sigue una comunidad autónoma con un índice de criminalidad particularmente bajo y cree que hay que felicitar por ello a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y también la Fiscalía.

El parlamentario del Grupo Mixto de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha indicado que hay cuestiones de la memoria de la Fiscalía que se repiten año tras año, con lo que obliga a los grupos a ser más diligentes en sus reclamaciones y ha destacado que su formación "toma buena nota" de esas necesidades.