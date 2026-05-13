La Fiscalía pide 1 año y 9 meses de cárcel para el conductor que arrolló a tres menores en Oviedo en 2025

Archivo - Lugar del atropello de las tres menores en Padre Vinjoy en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 1 año y 9 meses de prisión, y 5 años de prohibición de conducir, para un acusado de atropellar a tres menores en Oviedo tras invadir la acera cuando circulaba a velocidad excesiva, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1. El Fiscal sostiene que, sobre las 08.12 horas del 24 de enero de 2025, el acusado conducía por la calle Hermanos Pidal de Oviedo a una velocidad notoriamente superior a la permitida y si adaptar su conducción a las circunstancias de la vía. Al aproximarse a la intersección con la calle Padre Vinjoy, y a pesar de que el semáforo había entrado en fase ámbar cinco segundos antes, el acusado mantuvo su velocidad, muy superior a la permitida, sin efectuar ninguna maniobra de frenado.

A continuación, giró a una celeridad incompatible con la seguridad vial, lo que provocó el subviraje del vehículo y la consiguiente pérdida de control del mismo, invadiendo la acera y poniendo en peligro la vida e integridad física de varios peatones, varios de los cuales tuvieron que apartarse apresuradamente para evitar ser atropellados.

Finalmente, el acusado arrolló a tres menores de edad, causándoles heridas graves. Tardaron en curar 277, 376 y 91 días, respectivamente, con secuelas. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de conducción temeraria del artículo 380.1, en concurso con tres delitos de lesiones por imprudencia grave del 152.1.1º y del 147.1, todos ellos del Código Penal.

PENAS

Y solicita que se condene al acusado a 1 año y 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 5 años.

La imposición de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un plazo superior a dos años conlleva la pérdida de la autorización administrativa para conducir (artículo 47.3º del Código Penal).

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a las tres menores con 42.092,75 euros; 36.468,85 euros; y 4.915,41 euros, respectivamente. Y al Sespa, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia sanitaria. De estas cantidades, más los intereses legales correspondientes, responderá directamente la compañía aseguradora. El acusado indemnizará conjunta y solidariamente con la entidad aseguradora dentro de los límites del seguro obligatorio.