Piden 2 dos años de cárcel por golpear el vientre a su novia embarazada

Actualizado 26/01/2015 19:03:59 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitará la condena de un acusado de golpear durante dos meses en el abdomen a su novia embarazada porque no quería que tuviera al niño, y de prohibirle comunicarse con nadie, incluso con su propia familia. La vista oral se celebrará este martes, 27 de enero de 2015, en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Oviedo, a las 12.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que la relación de la pareja que residía en Salas comenzó a deteriorarse a partir de que la mujer se quedó embarazada. Como el acusado no quería tener el niño, a partir del 13 de junio de 2013 comenzó a golpear a la mujer con regularidad en el abdomen, situación que se prolongó hasta el 13 de agosto de ese mismo año, día en que la víctima lo denunció. Según Fiscalía, durante ese tiempo, cuando el acusado se ausentaba del domicilio, no dejaba a su pareja las llaves y le arrebataba el teléfono móvil para que no pudiera relacionarse con otras personas.

Entre las diferentes amenazas a su pareja el acusado dijo a la víctima que si volvía con su familia, especialmente con su hermana, los iba a matar a todos y que si él se encontraba en la cárcel enviaría a otra persona para que lo hiciera. Además, en la noche del 12 al 13 de agosto de 2013, estando los dos acostados en la cama, el acusado encendió un mechero y le dijo a su pareja que trajera alcohol para prenderse fuego juntos.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de violencia habitual en el ámbito familiar y solicita para el acusado, además de los dos años de prisión, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 4 años y prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, así como de comunicarse por cualquier medio con la misma, durante un período de 3 años, junto con el abono de las costas procesales.