La Fiscalía solicita penas de prisión para dos acusados de atracar a punta de cuchillo un estanco en Oviedo

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de prisión para dos acusados de atracar a punta de cuchillo un estanco en Oviedo el pasado día 3, durante el que un cliente recibió una patada en la cabeza. El juicio rápido está señalado para este viernes 26 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las 10.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las siete y media de la tarde del pasado 3 de este mes de septiembre, los acusados de 37 y 56 años, entraron en un estanco de la calle Fuertes Acevedo de Oviedo, que en ese momento se encontraba abierto al público.

Mientras uno de ellos vigilaba en la puerta del establecimiento, el otro se dirigió a la empleada del negocio esgrimiendo un cuchillo de considerables dimensiones y le exigió que le entregara el dinero que hubiera en la caja registradora. La mujer le dio 2.000 euros, que el acusado 1 introdujo en una mochila.

A continuación, le ordenó que le entregara más dinero o tabaco y obligó a la dependienta a acompañarle al almacén, donde se apoderó de cinco cartones de cigarrillos. Mientras esto sucedía, el acusado le decía a la mujer en tono intimidante que no le mirara a la cara, la cual llevaba parcialmente cubierta con un pasamontañas, que sin embargo no impedía verle el rostro.

Mientras uno de los acusados y la empleada se encontraban dentro del almacén, entró en el estanco un cliente. El atracador al volver a la sala principal del negocio, le ordenó gritando que se tirara al suelo. El hombre obedeció y, cuando se encontraba tumbado, el le propinó una patada en la cabeza. Acto seguido, los dos acusados abandonaron el local.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizaron a ambos acusados en el interior de un piso en la calle Catedrático Leopoldo Alas Hijo, en donde encontraron también 499,63 euros, los cartones de tabaco sustraídos y el arma blanca utilizada en el asalto. El cliente agredido fue atendido en el HUCA, donde se le diagnosticó latigazo y contractura cervical.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con violencia y de un delito de lesiones. Del primero de los delitos responderían los dos acusados y del segundo, el el de menor edad. Concurre la agravante de reincidencia en ese acusado respecto del delito de robo y por ello el fiscal solicita que sea condenado a 5 años de prisión, por el primer delito; y al pago de una multa de 3 meses con una cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, por el segundo.

Para el segundo de los acusados el fiscal solicita 4 años y 6 meses de prisión por el delito de robo.