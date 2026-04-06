La FMSS aportará 350.000 euros para las obras del comedor social gestionado por la Cocina Económica

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha comunicado este martes que la Junta Rectora Extraordinaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) ha aprobado una modificación presupuestaria, con cargo a remanentes, por un importe de 350.000 euros para la cofinanciación del comedor social.

La citada modificación presupuestaria ha salido adelante gracias al voto a favor de todos los representantes de la Junta Rectora, a excepción de los representantes del Grupo Municipal Podemos e Izquierda Unida, que se abstuvieron.

Pendás, a través de unas declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés, ha explicado que se estima que las obras de este comedor social alcancen un total de 750.000 euros de inversión, "para que pueda ser más accesible y tener espacios mucho más dignos a las personas que diariamente utilizan los servicios de la Cocina Económica", ha apuntado.

El edil ha explicado que la FMSS aportará 350.000 euros y los 400.000 euros restantes correrán a cargo de la Asociación Gijonesa de la Caridad, que es quien gestiona y desarrolla la actividad de la Cocina Económica.

Ha recordado, asimismo, que esta inversión es un compromiso que había adquirido el Ayuntamiento y ha indicado que se quiere ajustar el comedor social a los nuevos modelos de atención centrados en las personas y en la dignidad de cada usuario de la Cocina Económica.

Pendás ha animado a ver a las personas que van al comedor no como objeto de ayuda sino como sujetos de derecho, al tiempo que ha abogado por que la atención de esta entidad y cualquier otra con la que la FMSS tiene convenio debe tener siempre una atención integral a las personas.

"No solo se trata de dar de comer, sino una atención integral, preocupándose individualmente de cada persona para que recupere su proyecto de vida", ha defendido el edil.