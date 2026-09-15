Foro exige silencio positivo y flexibilidad fiscal en el proyecto de Ley de Mecenazgo del Principado

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha reclamado ajustar el texto del proyecto de Ley de Mecenazgo para exigir silencio administrativo positivo en la tramitación de proyectos, aumentar la flexibilidad fiscal y delimitar con claridad quiénes pueden ser los beneficiarios.

En rueda de prensa, Pumares ha valorado positivamente la llegada al parlamento asturiano del proyecto de ley, un compromiso incluido en el acuerdo presupuestario de 2024 con Foro. El diputado ha calificado la norma como un paso adelante imprescindible para el Principado, aunque ha lamentado que haya llegado con "años de retraso". Para el parlamentario, la ley no debe servir únicamente para "cumplir el expediente", sino para convertirse en una herramienta útil y con contenido real que incentive la colaboración de particulares y empresas en ámbitos culturales, deportivos, científicos y sociales.

En el bloque de mejoras planteadas por Foro Asturias, Pumares ha destacado la necesidad de reducir la burocracia. En este sentido, ha rechazado que la falta de respuesta de la administración en un plazo de tres meses para declarar una actividad de interés general suponga un silencio negativo. Pumares ha defendido que cuando un ciudadano cumple con todos los requisitos legales y la administración no resuelve a tiempo, la solicitud debe entenderse por estimada mediante el silencio positivo.

Asimismo, ha solicitado que el reconocimiento del crédito fiscal por parte de Hacienda pase a ser un trámite automático una vez acreditada correctamente la aportación, sin perjuicio de que la Inspección pueda realizar comprobaciones a posterior.

En cuanto a los incentivos fiscales, Pumares ha criticado que el límite de deducción en el IRPF, fijado en 1.000 euros anuales, resulta "muy escaso" para promover un mecenazgo efectivo. Por ello, ha propuesto revisar dicho tope y permitir que las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota puedan trasmitirse o trasladarse a ejercicios posteriores, aplicando el mismo criterio que el proyecto prevé para Patrimonio.

Respecto a los receptores del mecenazgo, Pumares ha pedido diferenciar claramente la figura del mecenazgo, el patrocinio y la actividad empresarial con ánimo de lucro. A su juicio, aunque las empresas deben actuar como mecenas, se debe delimitar con precisión la posibilidad de que una actividad empresarial pueda convertirse en receptora de donaciones fiscalmente incentivadas, priorizando entidades sin ánimo de lucro, clubes deportivos, fundaciones y asociaciones.

Po último, ha defendido que el texto debe contener mecanismos de evaluación que permitan valorar los resultados que vaya obteniendo la norma. En este sentido, ha subrayado que el éxito de la futura ley se va a medir por el número de particulares y empresas que decidan convertirse en mecenas y por los recursos privados que se consigan movilizar para la cultura, el deporte, la ciencia, el patrimonio o los fines sociales.