Foro llevará el convenio del Plan de Vías al Pleno de diciembre

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha adelantado este lunes la intención del Gobierno local de llevar al próximo Pleno de diciembre el convenio del Plan de Vías, una vez que se ha dado el visto bueno el departamento económico y financiero del Ayuntamiento y que también desde el punto de vista político.

Moriyón, en rueda de prensa en la antigua Escuela de Comercio, ha destacado que consideran que en esta cuestión, en la que está implicada toda la Corporación, sería bueno llevarlo al Pleno, para ya al día siguiente que se remita al Ministerio Fomento a que siga su tramitación.

Sobre el Plan de Vías, además, la alcaldesa ha dejado claro que no tiene dudas de la "voluntad firme" de todos los grupos políticos municipales de la Corporación para que el proyecto siga adelante.

CONTRA LA CONTAMINACIÓN

Preguntada por la aparición nuevamente de una nube de carbón proveniente de ArcelorMittal, ha indicado que esperan que la multinacional siderúrgica les dé explicaciones de lo que la provocó y que fue visible desde muchos puntos de la ciudad.

Ha destacado, eso sí, que Arcelor está más colaborativa desde hace año y medio, ya que antes no consideraba al Ayuntamiento a la hora de dar explicaciones por no ser la autoridad competente que concede las autorizaciones ambientales. "Siempre las administraciones tenemos que hacer más", ha indicado, no obstante sobre la lucha contra la contaminación.