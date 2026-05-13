Foro logra en el Parlamento la creación de "zona farmacéutica rural" y la revisión del sistema de guardias

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OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha conseguido este miércoles el respaldo mayoritario de la Junta General para definir una planificación farmacéutica adaptada a la realidad demográfica, aunque el bloque de la izquierda y Vox han rechazado las medidas de apoyo económico y los incentivos al relevo generacional.

Durante la defensa de su moción en el Pleno, Pumares ha subrayado que la farmacia rural "trasciende el ámbito estrictamente farmacéutico para situarse de lleno en el de la cohesión territorial", actuando como el recurso sanitario más cercano para los asturianos que viven en zonas envejecidas y dispersas.

Gracias a la iniciativa de Foro, el Parlamento asturiano insta al Ejecutivo a modificar la normativa autonómica para incorporar la categoría de "zona farmacéutica rural". Esta medida permitirá que la planificación no se base en criterios urbanos, sino que responda a las condiciones de prestación del servicio en el medio rural. Asimismo, se ha aprobado realizar análisis periódicos de la fragilidad de los botiquines y revisar el sistema de guardias para impulsar fórmulas de guardia localizada y rotación que eviten la "sobrecarga" de los profesionales.

RECHAZO A LAS AYUDAS ECONÓMICAS

Pese al avance normativo, la Cámara ha rechazado los puntos de la moción que planteaban una línea de ayudas económicas directas para sufragar gastos de funcionamiento y contratación de personal.

Tampoco ha prosperado el apartado relativo al relevo generacional, que solicitaba financiación bonificada e incentivos para los traspasos de farmacias rurales. Este punto ha sido bloqueado con los votos de PSOE, Convocatoria por Asturies y Vox, quienes han coincidido en señalar la "incongruencia" de subvencionar negocios que consideran rentables o que ya cuentan con los índices correctores de las farmacias de Viabilidad Económica Comprometida (VEC).

POSTURA DE LOS GRUPOS

Desde el Grupo Popular, la diputada Salomé Sánchez ha criticado la "rigidez normativa" del Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón, que a su juicio "no responde a la realidad del territorio" y genera "horarios imposibles y riesgos reales de cierre".

Por su parte, la diputada de Vox Sara Álvarez ha criticado la propuesta y ha defendido que la solución no pasa por el dinero público, sino por frenar la despoblación.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha calificado la iniciativa de "absolutamente pertinente" y ha mostrado su pleno acuerdo en que la farmacia es un "servicio esencial fundamental para la cohesión territorial". No obstante, Tomé ha marcado distancias en el apartado financiero, mostrándose "en contra de las ayudas económicas directas".

En una línea similar, el portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha rechazado "engrosar la cuenta de resultados" de establecimientos privados con fondos públicos.

Finalmente, el socialista Jacinto Braña ha mostrado su disposición a que las mejoras organizativas y de guardias tengan encaje en el nuevo decreto de farmacia en tramitación, pero ha descartado ayudas generalizadas al haber solo dos farmacias en situación de viabilidad comprometida en toda Asturias.