Foro pide la comparecencia de Barbón en la Junta ante el anuncio de ArcelorMittal de parar temporalmente un horno alto

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, ha pedido este jueves la comparecencia parlamentaria del presidente del Gobierno del Principado, el socialista Adrián Barbón, tras conocerse la decisión de la multinacional ArcelorMittal de realizar una parada temporal del Horno Alto A de la factoría en Asturias ante la "muy adversa situación" del mercado del acero en Europa.

En nota de prensa, Adrián Pumares insta al presidente autonómico a comparecer "con urgencia en la Junta General para dar cuenta de la situación que se encuentra Arcelor y de su decisión de cerrar temporalmente uno de sus hornos altos".

"Creemos sinceramente que esta decisión es enormemente preocupante y queremos conocer las previsiones que maneja la multinacional y las que maneja el Gobierno en relación con el futuro y la estabilidad de los puestos de trabajo que crea Arcelor, tan importante para el Principado de Asturias", dice el diputado.

"Hemos visto cómo el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias no han estado a la altura cuando Arcelor ha venido mandando constantes señales de alarma", apunta Pumares, para añadir que "se ha aprobado un estatuto de las electrointensivas que no ha servido para nada, seguimos a vueltas con el arancel medioambiental para evitar una desventaja competitiva de Arcelor y no se están tomando medidas que de verdad favorezcan el futuro industrial del Principado de Asturias y el mantenimiento del empleo de calidad en Arcelor".

Adrián Pumares ha advertido también de "dudas en relación con el proceso de descarbonización de Arcelor" y "el efecto que va a tener sobre el empleo". "Se nos habla alrededor de mil puestos de trabajo que pueden perderse y frente a eso el gobierno asturiano lo único que hace es guardar silencio y no facilitar cifras concretas. Nos preocupa enormemente, creemos de verdad que Adrián Barbón debe dar explicaciones a la Junta General y a la sociedad asturiana y debe hacerlo además, cuanto antes y, por ello, reclamamos su comparecencia cuanto antes en la Junta General", concluyó.