Foro plantea usar Prendes Pando para vivienda pública, un pacto educativo y que Cornellana sea parador

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto-Foro Asturias en la Junta General del Principado, Adrián Pumares, ha planteado este martes usar el edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando en Gijón para vivienda pública destinada al alquiler para jóvenes, así como un pacto por la Educación o que el monasterio de San Salvador de Cornellana se incorpore a la red de Paradores, entre las propuestas que ha trasladado al Gobierno autonómico en la primera reunión de la negociación presupuestaria.

Pumares ha presentado un documento que arranca señalando "la necesidad" de la reforma del sistema de financiación autonómica y que incluye medidas de acceso a la vivienda así como en el ámbito de la fiscalidad; en políticas de empleo; de inversión en infraestructuras; para el fomento de la natalidad; para abordar los problemas del campo asturiano; para reducir listas de espera y mejorar en derechos sociales, bienestar y sanidad; o en materia de infraestructuras judiciales, apuntando al traslado de la facultad de Formación del Profesorado en lugar de la Ciencias para agilizar la unifiación de sedes judiciales en Oviedo.

En declaraciones a los medios en la entrada de la sede de Presidencia del Principado, Pumares ha incidido en la necesidad de una reforma fiscal en el Principado de Asturias para que la comunidad no siga "en el furgón de cola".

También ha insistido "en la necesidad de reducir burocracia" y agilizar el pago de los daños ocasionados por la fauna salvaje, incluyendo el lucro cesante, o desarrollar la cadena alimentaria "para garantizar que los productores perciban un precio justo por sus productos y no tengan que producir a pérdidas".

Sobre su impresión al término del encuentro, Pumares ha señalado que es "optimista por naturaleza". "Yo siempre salgo de las reuniones cargado de optimismo. Nosotros, al final, hemos dado un documento, como digo, al comité negociador, a los integrantes de esta negociación y, evidentemente, espero que haya una valoración de esas propuestas, que haya también una contrapropuesta y, a partir de ahí, seguirá habiendo reuniones", ha dicho.

No obstante, ha criticado que la primera reunión sea casi "a mediados de noviembre" porque limita el tiempo para negociar e incorporar a la sociedad civil.

"ÁNIMO MUY CONSTRUCTIVO Y PROPUESTAS CONCRETAS"

Por su parte, el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha valorado el "ánimo muy constructivo" de Foro para esta primera reunión en la que Pumares y su equipo trasladaron "propuestas concretas".

"Coincidimos en muchos sentidos", ha dicho Peláez, señalando conexión en dar la prioridad a las políticas de vivienda, juventud o salud mental, así como en la necesidad de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica.

El consejero, que al igual que el diputado de Foro, tuvo palabras para los afectados por la Dana, ha incidido en que esos "trágicos acontecimientos" evidencian la demanda social de alcanzar "grandes acuerdos" de política útil.

En ese sentido, Peláez agradece ese "ánimo" con el que abordan la negociación desde Foro y confía en trabajar "para lograr el mayor apoyo a estos presupuestos".

Respecto a la propuesta concreta de Foro para utilizar el edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando para la construcción de vivienda pública en Gijón, el consejero valora "positivamente" hablar de Prendes Pando para que el inmueble "vuelva a ser útil" para la ciudad, al tiempo que ha reiterado su coincidencia en considerar "prioritaria" la política de vivienda.

Por otra parte, el responsable de Hacienda ha reiterado que "de ninguna manera" el Ejecutivo de Adrián Barbón se plantea "abordar ninguna subida de impuestos", argumentando que en los últimos seis años no se ha abordado "absolutamente ninguna" sino que, al contrario, se han aplicado "rebajas" a través de deducciones concretas a las clases medias y trabajadoras, dentro de la denominada "vía fiscal asturiana".

Peláez, que no descarta negociar nuevas deducciones "desde la justicia fiscal", defiende que el Principado trata de profundizar en la progresividad del sistema tributario y advierte de que lo que no aceptará son propuestas de "rebajas generalizadas como plantea el PP". "Ahí sí que no nos van a encontrar", ha apuntillado.