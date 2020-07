Foro reclama la reapertura "inmediata" de los consultorios periféricos

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Foro ha exigido al Principado la vuelta a la normalidad en los centros sanitarios de Malleza y de La Espina, ya que se encuentran parcialmente cerrados al verse afectados por el Plan de Reestructuración del Principado. Así, han reclamado al Principado concretar "de manera inmediata" la fecha de apertura de los consultorios periféricos cerrados como consecuencia de la crisis del coronavirus.

El secretario y portavoz de la organización, Adrián Pumares, ha acudido este viernes, acompañado del alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, a La Espina, donde ha denunciado que "como consecuencia de no producirse las contrataciones necesarias para cubrir las vacaciones y las libranzas de guardia necesarias para el funcionamiento habitual de estos centros en el periodo estival, Malleza contará solo con atención de Enfermería, y La Espina abrirá únicamente dos días a la semana".

Pumares ha señalado que la atención primaria es "un pilar fundamental de nuestro sistema de salud, por lo que no es admisible que se discrimine a los ciudadanos en función de dónde residan". L"os habitantes de las zonas rurales deben tener garantizado el acceso a la atención primaria de igual manera que aquellos que viven en las zonas urbanas", ha señalado.

Pumares ha afirmado que "el hecho de que el Gobierno del Principado no concrete una fecha de apertura de estos centros de salud no hace más que generar inquietud en la población que hace uso de los mismos, que teme que este cierre no sea temporal sino definitivo".