La FSA pide al PP asturiano que pare "la máquina del fango" por los "ataques infames" contra Adriana Lastra

Archivo - El secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - PSOE - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha emplazado al PP de Asturias a "parar ya la máquina del fango" y a "renunciar de una vez por todas al seguidismo de la estrategia de oposición que le marcan desde la calle Génova, basada únicamente en los ataques personales y la política destructiva".

Huerga responde de este modo a los ataques "infames e intolerables" de la secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, contra Adriana Lastra, vicesecretaria general de Acción Política de la FSA-PSOE y delegada del Gobierno en Asturias.

"Adriana Lastra no tiene nada que aclarar respecto de una investigación de la UCO que deja muy clara su nefasta relación con las personas investigadas, algo que a estas alturas todo el mundo sabe", remarca el secretario de Organización.

Para Huerga, es hora de que el PP "se replantee su seguidismo de las directrices que le llegan de la calle Génova como estrategia de oposición" porque "la calumnia y la difamación en ningún caso pueden formar parte del argumentario de partidos democráticos".