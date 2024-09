FSA-PSOE y Convocatoria-IU valoran la "estabilidad" del gobierno de coalición "inconformista por naturaleza"

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, y el coordinador general de IU-Asturias, líder de Convocatoria por Asturias y consejero, Ovidio Zapico, han valorado este martes el primer año del gobierno de coalición junto a miembros de ambos proyectos políticos, destacando la "estabilidad" que ofrece su Ejecutivo, "inconformista por naturaleza".

En rueda de prensa tras la reunión celebrada en el Faro de Avilés, Barbón ha incidido la importancia de celebrar al menos una reunión al año de este tipo para hacer seguimiento de cómo está avanzando el gobierno de unidad progresista y reformista.

"Esta es una reunión que tiene como un vector fundamental el inconformismo y la ambición, y quiero que seamos conscientes de eso. Es decir, este gobierno de unidad progresista y reformista que sustentan estos dos proyectos políticos, tiene claro que es inconformista por naturaleza", ha aseverado el dirigente socialista y presidente autonómico.

Para Barbón, es motivo de orgullo, entre otras medidas la denominada 'vía fiscal asturiana' y la creación de la oficina económica o el desarrollo del sector turístico sostenible, resaltando el compromiso del gobierno en la reforma de la ley de turismo y en la regulación de una tasa municipal voluntaria.

También ha incidido en el refuerzo a las políticas de igualdad; así como las mejoras en comunicaciones, desde la tarjeta 'Conecta' al AVE o las conexiones aéreas.

En la misma línea, Ovidio Zapico ha destacado la capacidad del gobierno de, partiendo de planteamientos diferenciados, llegar a acuerdos de gestión como ejemplifica la reciente ordenación de los parques de baterías.

Según el consejero Zapico, la ampliación del Estado del Bienestar, el desarrollo de las comunicaciones, la vivienda como derecho, el refuerzo de las políticas de igualdad y la agenda verde, así como la defensa de las lenguas propias, son algunos de los principales vectores de trabajo del acuerdo de gobierno.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sobre el sistema de finanaciación autonómica, Barbón ha remarcado que si se pretende avanzar hacia un modelo federal del Estado "eso se tiene que concretar y tiene que haber un régimen federal de financiación".

"Esto no está concretado todavía", ha remarcado, apuntillando que "todo ahora es un debate teórico". "Necesitamos que eso se aterrice y cuando se aterrice, vamos, que nadie tenga ninguna duda que los dos proyectos políticos y el Gobierno de Asturias va a ser fiel a los acuerdos parlamentarios acordados y ratificados. Además, no solo eso, sino que no vamos a apoyar nada que perjudique los intereses de Asturias. Eso que quede claro", asevera.

Asimismo, ha instado a presidentes autonómicos del PP que "dejen de marear la perdiz" y hagan una propuesta "en positivo" sobre el modelo de financiación.

"No tienen la misma posición en materia de financiación Galicia que Andalucía; no tienen la misma posición en materia de financiación Castilla y León que Valencia; y no tienen la misma posición de financiación Cantabria, por ejemplo, que Baleares", remarca, reclamando conocer "la posición en materia de financiación de quien hoy gobierna la mayor parte de las comunidades autónomas".