El fuego calcina una vivienda deshabitada en la localidad de Llosa Nueva, en Villaviciosa

El fuego calcina una casa de dos plantas en Villaviciosa.

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Villaviciosa, Piloña, La Morgal y San Martín del Rey Aurelio, junto al jefe de zona, han extinguido un incendio declarado en una vivienda unifamiliar, deshabitada, ubicada en la localidad de Llosa Nueva, en el concejo maliayo. El fuego calcinó el inmueble, de dos plantas, por completo.

Según informa el SEPA, la actuación de los bomberos evitó que las llamas se propagasen a edificios cercanos. No se registraron daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 21.21 horas de este martes. En la llamada indicaban que estaba quemando una casa desocupada. Los alertantes indicaban que tenía dos plantas y que tenía adosa otra vivienda vieja con una cuadra y otra en construcción.

La Sala 112 del SEPA activó a bomberos del parque de Villaviciosa y otra dotación con efectivos desde Piloña. Posteriormente también se activó otro efectivo desde el parque central de La Morgal con una autobomba nodriza y otro desde el parque de San Martín del Rey Aurelio con otra autobomba. A las 22.25 horas los bomberos informan que han logrado evitar la propagación a los edificios cercanos. La techumbre del inmueble ha colapsado y se ha hundido. Una hora más tarde, a las 23.34 horas, dan el incendio por controlado y parte de las dotaciones regresan a sus bases.

A las 02.17 horas los efectivos del parque maliayo, tras revisar que no quedasen puntos calientes y balizar, retiran a su parque. A primera hora de esta mañana dos efectivos acudieron a revisar el incendio.

El incidente se puso en conocimiento de la Guardia Civil que envió agentes a la zona y a título informativo, puesto que no había personas afectadas, del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU)