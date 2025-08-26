Fuegos artificiales Avilés: cierre Puerto Deportivo y restricciones navegación

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Portuaria de Avilés ha informado de que mañana, miércoles, con motivo del espectáculo pirotécnico Brilla Avilés en el marco de las fiestas de San Agustín, quedará prohibido el atraque y desatraque de embarcaciones deportivas en los pantalanes de la Ría de Avilés, así como la navegación y el fondeo en la lámina de agua comprendida entre la esquina sur del muelle pesquero y el muelle del Centro Niemeyer.

La restricción estará vigente desde las 23.00 horas hasta la finalización del evento. Durante ese periodo, no se permitirá la estancia ni el tránsito de personas sobre los pantalanes deportivos. Los propietarios de embarcaciones deberán permanecer a bordo hasta la conclusión del lanzamiento. Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil controlará el perímetro de seguridad en la ría.

El dispositivo de seguridad está compuesto por ocho agentes de la Policía Portuaria e integrado en un operativo más amplio coordinado por la Policía Local de Avilés, con la participación de Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos del 112 del Principado, Bomberos de ArcelorMittal, seguridad privada, Cruz Roja, Capitanía Marítima, Renfe, ADIF, Centro Niemeyer, Hospital Universitario San Agustín, Fertiberia y el Aeropuerto de Asturias.

El jefe de la División de Operaciones Portuarias de la Autoridad Portuaria, Juan Pantiga Fernández, ha destacado este martes que el Puerto aporta medios técnicos y humanos, incluyendo la coordinación de tráfico marítimo mercante y la puesta a disposición del Centro de Control de Videovigilancia, desde donde se supervisa la operativa en el entorno portuario.

El dispositivo incluye además cortes de tráfico a partir de las 23.15 horas en varias calles, entre ellas El Muelle, avenida de Los Telares (entre las glorietas de Los Oficios y de la Estación de Autobuses), y tramos de Conde de Guadalhorce, calle de La Muralla, Doctor Graíño y plaza Pedro Menéndez.

En cuanto al tránsito peatonal, se establecerán restricciones desde las 23.15 horas: la pasarela desde la plaza de Santiago López al Niemeyer sólo podrá usarse en ese sentido, mientras que la pasarela entre el puerto deportivo y el Niemeyer se cerrará minutos antes del inicio del espectáculo.

Durante el lanzamiento, estará prohibido el acceso de público al puente de San Sebastián, a la pasarela entre Santiago López y el paseo de la ría, y a la pasarela que une el puerto deportivo con el Niemeyer. El Puerto también se encargará del apagado del alumbrado en muelles y el Paseo Manuel Ponga antes del inicio del espectáculo.