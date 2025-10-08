La Fundación Fernández-Vega instala este jueves una carpa de revisiones oftalmológicas gratuitas en Oviedo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fernández-Vega, con motivo del Día Mundial de la Visión, instalará este jueves 9 de octubre una carpa en Oviedo, en la plaza de la Escandalera. Los ciudadanos que lo deseen podrán acercarse para someterse a una revisión de su salud oftalmológica entre las 11.00 y las 18.00 horas.

El principal objetivo es concienciar sobre la importancia de realizarse revisiones oftalmológicas periódicas a fin de detectar a tiempo posibles enfermedades oculares.

Hasta la carpa instalada en Oviedo se desplazará el doctor Nicolás Sánchez Maluf con un equipo de optometristas. Además, también estará presente la directora de la Fundación Fernández-Vega, Victoria Cueto-Felgueroso Botas.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y la Fundación Fernández-Vega organizan con motivo del Día Mundial de la Visión, promovido por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y que este año se desarrolla este año bajo el lema 'Ama tus ojos'.