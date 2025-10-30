La gala final del XVII Premiu Camaretá al Meyor Cantar tendrá lugar el 7 de noviembre en el Teatro Vital Aza de Lena

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano impulsa el XVII Premiu Camaretá al Meyor Cantar, que celebrará su gala final el viernes 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Teatro Vital Aza de La Pola, en Lena.

El certamen, dotado con 6.000 euros, reconocerá un año más la creación musical en asturiano y eonaviego. En esta edición, los finalistas son Héctor Braga, Ferla Megía, Herbamora y Lïbre

Durante la gala, que tendrá entrada libre hasta completar aforo y que retransmitirá la RTPA, se dará a conocer el fallo del jurado. Además, el público podrá disfrutar del concierto de La Bonturné, el grupo ganador de la pasada edición con su tema Odisea la nuí, según ha informado el Gobierno asturiano.

El jurado del XVII Premiu Camaretá encargado de seleccionar las candidaturas finalistas está integrado por la cantante Alicia Álvarez, el periodista Xicu Ariza, la técnica de normalización lingüística Penélope Miranda, la filóloga y gaitera Andrea Joglar y la profesora Emma Posada.

Cultura convoca este galardón con el objetivo de consolidar, prestigiar y enriquecer la creación musical en asturiano y eonaviego. Con el mismo fin, la propuesta ganadora formará parte del circuito Autores nel Camín, que promueve actuaciones en distintos concejos dentro del programa Asturies, Cultura en Rede.

Los cuatro finalistas de esta edición son Héctor Braga, con 'Valiente'; Ferla Megía, con 'Xatu'; Herbamora, con 'Eclipse total'; y Libre, con 'L'ablugada'.

Como preludio a la gala, esta mañana se ha presentado en Laboral Ciudad de la Cultura el videoclip del tema Odisea la nuí, del grupo La Bonturné, dirigido y realizado por Javier Lueje. En el acto han participado el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, el propio Lueje y miembros de la banda musical.