Gamarra dice que Sánchez sólo trata de victimizarse para no dar explicaciones sobre la corrupción que le acorrala

OVIEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra ha manifestado este jueves en Oviedo que el próximo domingo los españoles tienen que dar respuesta en las urnas a la corrupción que acorrala al gobierno y que afecta a la mujer del presidente, Pedro Sánchez. Un presidente que ha indicado se esconde detrás de cartas para no dar explicaciones, no contar la verdad y tratar de victimizarse.

"Que la mujer del presidente del gobierno tenga que comparecer en un juzgado porque está siendo investigada por la justicia española, por delitos de corrupción y de tráfico de influencias, no tiene precedentes en nuestro país, y en cualquier otro país europeo hubiera hecho caer al presidente del gobierno", ha dicho Gamarra.

Cuca Gamarra ha criticado que el presidente Pedro Sánchez se esconda detrás de cartas con las que pretende además victimizarse y ha reiterado que "Sánchez no es víctima de nada".

"Evidentemente, no es víctima de nada. Lo que es, es que en España hay un Estado de Derecho, y que nadie está por encima de la ley, ni el presidente del Gobierno, ni su mujer", ha dicho la secretaria del PP que ha insistido en que los españoles no se merecen "estar viviendo tanta y tanta corrupción", ni tampoco "ver como la prensa internacional se refiere a España publicando todo lo que afecta a la mujer del presidente".

Por todo ello ha pedido dar una respuesta en las urnas votando al PP, también para dar respuesta a la amnistía, una ley que cuenta con el rechazo mayoritario de la sociedad española y de los asturianos, por encima de las propias ideologías.

UTILIZACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Gamarra también ha vuelto a criticar la utilización de la rueda de prensa del Consejo de Ministros por parte de la portavoz del Gobierno y Ministra, Pilar Alegría, para atacar al PP y hacer campaña electoral.

"No respetan absolutamente nada. Y como no respetan absolutamente nada ni respetan las líneas del juego limpio, el Partido Popular ya ha presentado denuncia para que actúe la Junta Electoral Central. Las ruedas de prensa son para informar, no son para defender al Partido Socialista", ha dicho Gamarra.

TERESA RIBERA ES "MALA PARA ASTURIAS"

Cuca Gamarra hacía estas declaraciones en su visita a Oviedo, donde ha estado acompañada del presidente del PP, Álvaro Queipo y el alcalde de la capital del Principado, Alfredo Canteli.

En su intervención se ha referido a la candidata del PSOE Teresa Ribera como "la persona que más daño ha hecho a Asturias", algo que ha indicado saben bien los ganaderos.

"Más de 3.100 cabezas de ganado han sido devoradas por el lobo el último año por culpa de las políticas que lidera Teresa Ribera", ha indicado Gamarra.

También contra Ribera ha cargado Álvaro Queipo que ha indicado que "empieza a estar preocupado porque en Asturias esconden a la candidata". "Le pido a Adrián Barbón que aclare si quiere más Teresa Ribera para Asturias", ha dicho Queipo.

Así, el presidente del PP ha pedido al PSOE que antes de que acabe la campaña traiga a Teresa Ribera al Principado porque eso es "garantía de triunfo para el PP".