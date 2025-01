García destaca el potencial de Costco para generar empleo y apuesta por atraer inversiones estratégicas

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado este martes el objetivo prioritario de lograr el pleno empleo en el municipio, subrayando que es una de las políticas en las que hay que trabajar activamente "todos los días, todos los meses y todos los años, independientemente del dato".

García ha puesto en valor la llegada de empresas como Amazon y el proyecto de Costco, que supondría "200 nuevos puestos de empleo si finalmente ve la luz". El regidor ha manifestado su confianza en que "el Gobierno del Principado apostará por crear nuevos puestos de trabajo" y ha calificado el proyecto de Costco como "estratégico para Siero y para Asturias".

En su intervención, ha incidido en la importancia de generar empleo de calidad, señalando que "todavía hay mucha gente que no tiene un trabajo o que a la gente joven le cuesta acceder". Ha destacado que las nuevas inversiones "generan empleo y además vienen con convenios colectivos razonables y buenos para el sector".

El alcalde también ha abordado la cuestión de las denuncias a políticos, manifestando su preocupación por lo que considera una situación de vulnerabilidad. "Lo que no está bien es que la justicia sea un instrumento para conseguir lo que no dan las urnas", ha afirmado, añadiendo que "si una denuncia no prospera y se archiva, quien denuncia también tendría que tener algunas consecuencias".