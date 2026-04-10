La gasolinera más económica para repostar diésel este viernes en Asturias, en El Entrego, a 1,609 euros el litro

Archivo - Mujer repostando combustible. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este viernes 10 de abril para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en un complejo comercial del punto kilométrico 47 de la carretera AS-17, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), donde el precio es de 1,609 euros el litro.

Según datos del Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press, también figuran entre las más económicas de Asturias, las gasolineras del kilómetro 22 de la AS-2, en Gijón, a 1,698 euros el litro y la del Camino de La Tejera, en Sama de Abajo, a 1.739 euros.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra en un complejo comercial en Gijón, concretaente en la autopista AS-2 en su kilómetro 22, con 1,434 euros por litro.

Le siguen los precios de la estación ubicada en la Travesía La Granja de Navia, el de Río Mayor en Otur y el de Poblado de San Martín de Oscos, con 1,459 euros el litro de gasolina 95.