"La gente está muy preocupada", dice el Comité de Empresa de Duro Felguera sobre el plan de reestructuración

Creen que la capitalización de Prodi puede ser "escasa" y advierten de que la disputa en Argelia no está resuelta

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Duro Felguera ha pedido este martes una reunión a la Dirección de la multinacional una vez que les hayan remitido el plan de reestructuración de la compañía, aprobado este pasado lunes por el Consejo de Administración.

"La gente está muy preocupada", han reconocido desde el citado Comité, en declaraciones a Europa Press. A esto han sumado el 'susto' que se llevaron al ver a primera hora de la mañana la cancelación de la cotización por parte de la CNMV, hasta que comprobaron que fue "muy poquito rato".

Sobre la documentación que les ha remitido la empresa, han explicado que son casi 800 páginas, que aún tienen que mirar "con detenimiento".

Dicho esto, han apuntado que hay ya algunas cosas que, en algún caso, pueden ser "un poco insuficiente". Por ejemplo, el Comité considera que la capitalización de Prodi puede ser "escasa".

En cuanto a la deuda con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), han dicho ser conscientes de que al ser una deuda pública no se puede reducir, ni condonar ni nada, pero han remarcado que desconocen si se reducen los intereses o no.

Menos claro tienen una figura mueva que ha aparecido en medio de todo este escenario, según el Comité, que se llama MidCo, y que es, a su juicio, como si fuera una empresa que quieren crear intermedia, como si fuera una terminología administrativa principalmente para poder la Dirección operar libremente.

Con todo, han incidido en que es momento "de cautela", a la espera de que se produzca la reunión con la Dirección, en la que se les dé explicación de cada uno de todos estos puntos.

Sí que han llamado la atención sobre que el motivo de haber entrado en el preconcurso de acreedores ha sido la obra de Djelfa , en Argelia, a lo que han recalcado que este asunto sigue sin resolverse.

Por este motivo, dudan de si, al ser su resolución una condición 'sine qua non' para el Banco Santander y Banco Sabadell, va a dificultar o a impedir que estas entidades den a Duro Felguera avales.

En cuanto a la reducción de plantilla, que pasará a quedar en la mitad, el Comité ha señalado que los trabajadores de Calderería Pesada ya salieron de la compañía con la cesión a Indra, mientras que del ERE que se acordó de 180 personas, a día de hoy han salido la mitad, aproximadamente, y todavía hay otra mitad pendiente de salir.

A esto han sumado que la empresa les informó hace unos días de que 190 trabajadores de la línea de montajes van a pasar a Serveo, con lo que van a ser baja en nómina.

Han recordado, asimismo, que la última reunión con la empresa la tuvieron a principios de mes, cuando el Juzgado denegó más prórrogas del preconcurso de acreedores. Ahora quedan a la espera de un nuevo encuentro para que les expliquen este plan de reestructuración.