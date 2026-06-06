Gijón estará entre los municipios integrantes de la nueva Red Estatal de Municipios por la Economía Social

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, en una imagen de archivo - VISITA GIJÓN - Archivo

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha sido seleccionado para formar parte del grupo de 36 municipios de toda España con los que echará a andar la nueva Red Estatal de Municipios por la Economía Social, una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social que nace con la finalidad de "impulsar la economía social en el ámbito local, partiendo de la consideración de que se trata de un actor clave para el desarrollo territorial y la dinamización de los entornos locales".

Para ello, la Red se plantea como un espacio de colaboración entre entidades locales de todo el país, orientado al intercambio de buenas prácticas y a la puesta en común de los elementos diferenciales de cada territorio.

Con un máximo de dos municipios por comunidad autónoma en el inicio de su trabajo (Valdés es el otro representante asturiano), los objetivos de la Red son Compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias entre todos los territorios del Estado con el objetivo de fomentar y generar nuevas alianzas; Informar sobre novedades, detectar nuevas necesidades y oportunidades para todos los sectores implicados; Impulsar la organización de actividades conjuntas entre actores locales y redes existentes en el ámbito, con el fin de reforzar la economía social y ampliar su conocimiento y proyección entre la ciudadanía; e identificar y defender intereses comunes frente al conjunto de las administraciones públicas a impulsar políticas favorables al desarrollo y fortalecimiento de la economía social.

La Vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha manifestado que "la economía y el apoyo a nuestras empresas, emprendedores y autónomos son uno de los ejes fundamentales de la acción del equipo de gobierno municipal y, por eso, es para nosotros del máximo interés formar parte de alianzas y redes en que las experiencias de apoyo a la empresa que ya funcionan en algunos territorios puedan inspirar nuevas actuaciones en otros. En este caso podemos detectar nuevas oportunidades para el tejido de economía social de Gijón, un colectivo que a mi entender presenta un especial mérito, dado que, a su condición empresarial y dinamizadora de nuestro tejido productivo, añade una vertiente social porque representa una forma diferente de hacer empresa, con raíces en la comunidad, con compromiso con el territorio y con vocación de permanencia".