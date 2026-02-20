Gijón Impulsa cierra 2025 con un resultado económico de 62.382,51 euros

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, preside la reunión del Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa / Gijón Impulsa). - GIJÓN IMPULSA

GIJÓN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (Petsa / Gijón Impulsa) cerró 2025 con un resultado económico positivo después de impuestos de 62.382,51 euros, con un grado de ejecución de los programas próximo al 103 por ciento.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, al término de la reunión del Consejo, ha destacado que ha ofrecido unos niveles de ejecución de los programas asignados "muy destacables".

"Cerramos el año con una ejecución presupuestaria sólida que nos permite seguir impulsando proyectos, acompañando a nuestras Pymes y personas emprendedoras y planificando nuevas inversiones con responsabilidad, creando una hoja de ruta clara para seguir haciendo de Gijón, una ciudad dinámica, atractiva y llena de oportunidades empresariales y vitales", ha resaltado Pumariega.

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

En el Consejo, también se ha presentado el informe de toda la actividad desarrollada a lo largo del año pasado por la Sociedad y se ha aprobado una nueva edición de la Residencia LABoral Impulsa, que alcanza su octava edición.

Se trata de un convenio de colaboración con la Fundación Laboral Centro de Arte para promover el proyecto de dicha residencia, destinado a iniciativas empresariales del ámbito creativo.

Esta actividad ha ido consolidándose, demostrando su buen funcionamiento como apoyo para los proyectos creativos de nuestra ciudad, ofreciendo a 8 de ellos, un espacio e infraestructuras de trabajo, acompañamiento, orientación y apoyo en la búsqueda de socios, subvenciones y ayudas, así como conexiones relevantes en la red local, nacional e internacional de contactos y colaboraciones de LABoral Centro de Arte.

En este sentido, el plazo para presentar candidaturas en esta nueva edición se abrirá este próximo lunes. Se pueden consultar las condiciones y bases para acceder a ella en las webs de Gijón Impulsa y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.