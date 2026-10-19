Gijón: El presupuesto de la Fundación de Cultura para 2027 crece en casi 700.000 euros y avanza en la "vía gijonesa"

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, presenta el presupuesto para 2027 de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), junto a su director, Aitor Martínez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este lunes el presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) para 2027, que asciende a 18.109.700 euros, casi 700.000 más que el vigente año.

López Moro, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha aclarado que, a esta cifra hay que sumarle la partida de la Concejalía de Cultura, dependiente del Ayuntamiento, que son 597.600 euros. En ambos casos, el incremento es del cuatro por ciento.

En este sentido, ha recalcado que este presupuesto refleja las prioridades del Ayuntamiento, que son, por una parte, proteger el patrimonio, apoyar la creación cultural, reforzar la formación y acercar la cultura a toda la ciudadanía.

Relacionado con ello, ha destacado el programa de arqueología y protección del patrimonio arqueológico, que crece en mayor proporción al resto, un 29,5 por ciento más, mientras que Innovación cultural crece un 8,9 por ciento, la Universidad Popular un 12,3 por ciento y bibliotecas un 5,4 por ciento.

La edil ha incidido, por otro lado, que han conseguido una distribución más equilibrada de los recursos, de formas que, en 2023, los gastos de personal representaban el 60,88 por ciento del presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura, mientras que en 2027 el porcentaje será de aproximadamente un 52 por ciento.

Sobre esto último, ha aclarado si bien en 2023 tenían 13 millones de euros de presupuesto, hoy superan los 18 millones. Al ser el capítulo 1, en personal, el de mayor cuantía, esto hace que, al contar con más presupuesto, se rebaje ese porcentaje.

López Moro, asimismo, ha remarcado que se tiene más programación, más actividad, más talleres y eso permite también reforzar todos los programas, como pueden ser FETEN, la Feria del Libro, Arco Atlántico, Danza Xixón, Festival de Música Antigua. La subida en este caso, en total, es de un 14 por ciento.

A esto ha sumado que siguen apoyando también la creación contemporánea, la tercera convocatoria de residencias El Palacio. De esto último, ha destacado que el año pasado eligieron diez proyectos que salían en la convocatoria de entre 306 propuestas, más del doble que el año anterior.

La concejala, en esta línea, ha resaltado que refuerzan el presupuesto para el tejido cultural con un aumento de un diez por ciento en dos líneas de subvenciones, las de asociaciones culturales y las de teatro y danza.

De igual forma, se hará un esfuerzo inversor, especialmente en la colección de museos, bibliotecas, así como los equipamientos necesarios para mejorar el servicio público.

A este respecto, ha enfatizado que seguirán impulsando la actividad expositiva del Palacio Revillagigedo. Ha destacado, en este sentido, que, desde 2004, las tres exposiciones realizadas allí han tenido más de 135.000 visitas.

López Moro ha recordado que se va a hacer una próxima dedicada a las donaciones y legados realizados a los museos municipales y otra en homenaje a las cigarreres de la Fábrica de Tabaco (Tabacalera), esta última en marzo de 2027.

Se reforzará, también, en materia de patrimonio, la conservación de las esculturas urbanas, con un diez por ciento más y se continuará con la restauración de las pinturas romanas de Campo Valdés.

A esto ha añadido que mantendrán el compromiso con la memoria democrática y social y con otras iniciativas culturales como pueda ser el premio Novela Café Gijón.

Por otra parte, se ha referido a Tabacalera, si bien las obras de reforma corresponden a la Concejalía de Infraestructuras. Ha destacado, en este caso, los seis millones de euros que están consignados para la rehabilitación del emblemático edificio.

Unido a ello, ha puesto en valor las colaboraciones que están teniendo con otros museos, como el Museo del Prado, Museo Arqueológico Nacional y Real Fábrica de Tapices, que permiten ampliar la oferta cultural de Gijón y establecer relaciones que ha considerado importantes con instituciones de ámbito nacional.

La concejala ha incidido en que este presupuesto les permite seguir avanzando en la vía gijonesa de la cultura, "una manera de entender la cultura que cuida nuestro patrimonio, apoya la creación, abre nuestras instituciones, a otras colaboraciones y acerca la actividad cultural a todos los barrios", ha resaltado.