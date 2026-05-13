Gijón reconoce a Massiel: Moriyón la propone como Hija Adoptiva

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GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, propondrá a la cantante Massiel como Hija Adoptiva de Gijón durante la Junta de Portavoces que se celebrará este próximo jueves, de cara al Pleno de Honores y Distinciones previsto para el viernes 5 de junio.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la propuesta se hace desde la "firme voluntad de que Gijón reconozca a una mujer que siempre ha mantenido una estrecha relación con la ciudad que la vio crecer", han resaltado.

Nacida en Madrid (2 de agosto de 1947), han destacado que María de los Ángeles Felisa Santamaría Espinosa 'Massiel' es una de las grandes figuras de la música popular española y un referente imprescindible de la cultura contemporánea.

Al tiempo, han alabado de ella una trayectoria artística "sólida y singular", marcada por su "personalidad, talento y proyección internacional". En esta misma línea, han incidido en que Massiel siempre ha sido un ejemplo "de independencia y vigencia".

Especialmente han remarcado que su histórica victoria en el Festival de Eurovisión de 1968 abrió un camino decisivo para la música española en el exterior.

A lo largo de los años, Massiel, hija de dos asturianos, ha mantenido además una estrecha y afectuosa vinculación con Gijón, ciudad en la que pasó sus primeros años y de la que fue pregonera de la Semana Grande en 2013 y Premio Isaac del Rivero del Festival Internacional de Cine en 2025.

"Es el reconocimiento a una mujer pionera y valiente que ocupa un lugar privilegiado en la memoria sentimental de varias generaciones", ha defendido Moriyón, quien ha agregado que su voz, su fuerza y su manera única de entender la música la han convertido en un símbolo "de libertad, cercanía y autenticidad".

"Gijón ha ocupado siempre un lugar especial en ese camino compartido de afecto mutuo, admiración y recuerdos imborrables en una ciudad que siempre la ha sentido muy suya", ha resaltado.