El Gobierno asturiano celebra la victoria de Magyar en las elecciones en Hungría

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha trasladado este lunes que el Ejecutivo regional celebra la victoria del partido Tisza-Partido Respeto y Libertad, liderado por Péter Magyar, en las elecciones de este domingo en Hungría.

Peláez ha explicado que este asunto fue tratado en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Han considerado positivo que haya ganado una fuerza política "europeísta y abiertamente liberal y demócrata". Las posiciones de Viktor Orbán, ha comentado, son más cercanas a las de Donald Trump y a Vladímir Putin.

"Entendemos que la sociedad europea está dando muestras de una fortaleza democrática y de reforzar el compromiso europeo que celebramos desde el ámbito del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias", ha señalado Peláez.

También en clave internacional, el dirigente asturiano se ha mostrado muy crítico con la actitud "absolutamente delirante" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien ha dicho que ha cargado contra el Papa XIV.