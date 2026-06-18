El Gobierno asturiano destina 500.000 euros a subvencionar proyectos pedagógicos de innovación educativa

Innovación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha publicado en el portal institucional Educastur una nueva convocatoria para seleccionar proyectos pedagógicos de innovación educativa en centros docentes sostenidos con fondos públicos, así como para conceder subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el curso 2026-2027. La partida asciende a 500.000 euros.

La convocatoria se publicará el lunes, 22 de junio, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) y las solicitudes podrán presentarse hasta el 3 de julio incluido, según ha informado el Ejecutivo regional.

La iniciativa va dirigida a centros de enseñanza que escolaricen a estudiantes desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato, además de educación especial, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. Las propuestas deberán involucrar a más de la mitad del alumnado y estar elaboradas por los equipos docentes. Cada centro podrá participar con un solo proyecto.

Esta línea de ayudas públicas tiene como finalidad la transformación pedagógica de los centros docentes, a través de la innovación educativa aplicada a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La valoración de las propuestas se realizará atendiendo a tres criterios: el contexto y la situación del centro educativo, su experiencia previa en iniciativas relacionadas con la propia convocatoria y la calidad del proyecto.

Del total de la partida habilitada, 387.500 euros se repartirán entre los centros públicos y 112.500 euros entre los concertados. La financiación será de nuevo plurianual, con cargo a los presupuestos del Principado de 2026 (370.000 euros) y 2027 (130.000 euros). La cuantía máxima subvencionable asciende a 6.000 euros.

En la última convocatoria, se subvencionaron 121 proyectos de innovación pedagógica, de los que 106 procedían de centros de enseñanza públicos y 15 de concertados. Esa cifra supuso un incremento de más del 16% con respecto al año anterior.