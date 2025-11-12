El Gobierno asturiano recurrirá la sentencia sobre la provisión de jefaturas de servicio por libre designación

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias presentará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) relativa a la catalogación como de provisión por libre designación de siete jefaturas de servicio de la Administración autonómica.

El Ejecutivo ha explicado, a través de una nota de prensa, que actúa con pleno respeto a las resoluciones judiciales y con el objetivo de defender la legalidad y la seguridad jurídica del sistema de provisión de estos puestos.

"La libre designación es una figura legal, excepcional y regulada, reservada a puestos de especial responsabilidad y nivel más alto (nivel 30) cuyas funciones requieren un mayor margen de iniciativa, autonomía o discrecionalidad. En la Administración autonómica, solo el 3% de las jefaturas de servicio se cubren por este sistema, mientras que el 97% restante se proveen por concurso, conforme a los principios de mérito y capacidad", señalan desde el Principado.

Añaden desde el Gobierno asturiano que la sentencia no cuestiona la legalidad del sistema, sino la motivación de los expedientes administrativos, un aspecto que el gobierno reforzará cuando proceda para "asegurar la máxima transparencia y seguridad jurídica".

Asimismo, el Principado recuerda que las convocatorias de libre designación son públicas y están abiertas a todo el personal funcionario que cumpla los requisitos establecidos. Además explican que tres de las siete jefaturas de servicio citadas en la sentencia se encuentran actualmente cubiertas por concurso resuelto en 2022. Es decir, no se habrían producido cambios en sus titulares y no están afectadas ni por la nueva forma de provisión ni por la sentencia.