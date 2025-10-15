El Gobierno asturiano reitera que el peaje del Huerna es "una injusticia" y reclama su supresión

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha reiterado este miércoles que el peaje del Huerna, en la AP-66 que conecta León con Asturias, es "una injusticia" y ha vuelto a reclamar su supresión.

En unas declaraciones distribuidas por el Principado, Llamedo ha explicado que el Ejecutivo regional está liderando una respuesta jurídica, social y política para terminar con ese peaje que prolongó en su día el PP, algo por lo que "aún no pidió perdón".

Ha dicho que es toda la sociedad asturiana, de manera "conjunta y cohesionada", la que está pidiendo que se suprima un pago que es "injusto".

"Los socialistas asturianos lo hacemos con coherencia, lo hemos venido pidiendo desde hace muchos años y hay argumentos sólidos para defenderlo y además para alzar la voz contra esa injusticia de esa prórroga del peaje que realizó el gobierno de José María Aznar", ha dicho.

Las declaraciones de Llamedo se producen el mismo día que el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, desechase en el Congreso de los Diputados la idea de rescate el peaje del Huerna y apostase por seguir aplicando bonificaciones.