El Gobierno asturiano trabaja en una propuesta de viabilidad para Sedes, ante sus "alarmantes números"

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha dicho este martes que su departamento está trabajando junto con la Consejería de Hacienda para presentar dentro de unas semanas una propuesta de viabilidad para la promotora y constructora de viviendas en Asturias, Sedes, participada en más de un 50% por el Principado de Asturias.

Zapico ha comparecido en una comisión parlamentaria, a petición del PP, para informar sobre la ampliación de capital realizada por la empresa pública Sedes en febrero de 2022.

"Me parece preocupante lo que está pasando en Sedes y me parecen alarmantes sus números", ha reconocido Zapico en la mencionada comisión. En el último ejercicio Sedes tuvo unas pérdidas que superan el millón de euros, ha explicado.

"Lo que está claro es que de esta manera no tiene futuro, no tiene viabilidad y no tiene prácticamente razón de existencia", ha señalado Ovidio Zapico.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP José Cuérvas-Mons ha dicho que no se puede hacer una ampliación de capital para pagar una deuda de uno de los socios de Sedes. "Mire, yo tengo dudas hasta de la legalidad", ha indicado, cuestionando la participación del Principado en una empresa que está dando "constantes pérdidas".