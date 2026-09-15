El Gobierno destina 79,8 millones del PRTR a financiar 456 pymes innovadoras y 'startups' a través de Enisa

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID/OVIEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, ha culminado la ejecución de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En lo que se refiere a Asturias, dentro del alcance territorial de la financiación, el Principado de Asturias ha obtenido cinco préstamos y 685.000 euros.

Desde septiembre de 2025, la financiación canalizada mediante estos fondos ha permitido reforzar el ecosistema emprendedor español y facilitar el acceso a recursos financieros para 'startups' y pequeñas y medianas empresas con proyectos innovadores, contribuyendo al desarrollo económico, la competitividad y la transformación del tejido productivo.

Durante este periodo, la disponibilidad continuada de recursos ha facilitado una atención permanente a las solicitudes presentadas, mejorando la agilidad de los procesos de análisis y aprobación y ampliando las oportunidades de financiación para empresas innovadoras en todo el territorio nacional.

En total, Enisa ha formalizado 456 préstamos participativos por valor de 79,8 millones de euros, ejecutando una financiación que ha permitido trasladar los objetivos del PRTR a proyectos empresariales concretos con capacidad de generar innovación, actividad económica y empleo.

La finalización específica de fondos europeos no supone el cierre de la actividad financiadora.

Como entidad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, Enisa continúa desarrollando con normalidad su labor de apoyo financiero a 'startups' y pymes mediante sus recursos ordinarios, manteniendo abierto el acceso a préstamos participativos para iniciativas empresariales viables, innovadoras y con potencial de crecimiento.

ALCANCE TERRITORIAL DE LA FINANCIACIÓN

La distribución de las operaciones de financiación refleja la capilaridad de los instrumentos de apoyo impulsados por el Ministerio de Industria y Turismo y gestionados por Enisa, alcanzando a empresas innovadoras repartidas por todo el territorio nacional.

En este sentido, las comunidades autónomas que han registrado una mayor actividad han sido Cataluña, con 155 préstamos que representan el 34% del total y un importe de 27 millones de euros; la Comunidad de Madrid, que ha sumado 152 préstamos (el 33,3%) por valor de 27,4 millones de euros; y la Comunidad Valenciana, con 55 préstamos (12,1%) y 9,3 millones de euros captados.

Junto a estas autonomías, otras regiones también han obtenido financiación a través de dichos fondos, entre las que se encuentran Andalucía, con 23 préstamos por 3,3 millones de euros; el País Vasco, con 16 operaciones y 3,5 millones; Galicia, con 12 préstamos por 2,5 millones de euros; Castilla y León, que ha registrado 10 préstamos por 1,7 millones; y la Región de Murcia, con 8 préstamos y 1,1 millones de euros.

Asimismo, la captación de recursos se completa con los 5 préstamos concedidos en el Principado de Asturias por 685.000 euros; otros 5 préstamos en Navarra con un importe de 644.000 euros; 4 préstamos en Islas Baleares por 612.000 euros; 4 en Castilla-La Mancha por 595.000 euros; y 4 en Canarias por 467.000 euros.

Finalmente, la distribución la cierran Extremadura, con 1 préstamo por valor de 300 mil euros; La Rioja, con 1 préstamo por 200 mil euros; y Cantabria, con 1 préstamo y 150 mil euros invertidos.

La financiación movilizada a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha permitido reforzar el acceso al crédito para empresas innovadoras en todo el territorio nacional y contribuir a una mayor cohesión económica.

Una vez concluida esta fase, Enisa mantiene su compromiso de seguir impulsando el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial mediante instrumentos financieros adaptados a las distintas etapas de desarrollo de las empresas.

Además, la nueva página web de Enisa (www.enisa.es) permite acceder de forma más sencilla e intuitiva a toda la información sobre sus servicios de financiación y certificación para 'startups' y pymes.