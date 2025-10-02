El Gobierno elaborará un decreto para regular el servicio de la ayuda a domicilio

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha hecho este jueves, ante las críticas del PP, un breve diagnóstico de la situación del sistema de dependencia desde la gestión, la intensidad de las prestaciones y calidad de servicios e inversión.

En cuanto a la calidad de los servicios la consejera ha indicado que no existe un indicador comparativo a nivel estatal, pero Asturias cuenta con herramientas clave, como la estrategia Cuidas, y un marco estable de financiación a las entidades locales, que se ha firmado y que va a llegar hasta el 2027.

En este punto ha anunciado que a partir del último trimestre de este ejercicio comenzarán a elaborar un decreto por el que se regule el servicio a domicilio, revisando las intensidades de las prestaciones de manera que se adapten a las necesidades.

"Pondremos en marcha una hoja de ruta para extender la formación para el empleo en el sector de los cuidados con el convenio como es firmado con el SEPEPA", indicó.

En lo que tiene que ver con la gestión, ha explicado que el número de solicitudes continúa en ascenso a un ritmo superior a la media nacional y ha añadido que Asturias el sistema ha incrementado su cobertura un 13,5% en tan solo un año y medio.

Así, en julio de este año había registrados 52.409 expedientes, 5.500 más que en 2024. El plazo de tramitación en enero del 24 era de 345 días, mientras que en julio de este año se situó en 295. La media nacional es de 343 días.

"En Asturias el sistema ha incrementado su cobertura un 13,5% en tan solo un año y medio. Si en enero del 24 teníamos un total de 31.214 personas en situación de dependencia con prestación, en julio de este año hay 4.221 más. Asturias se encuentra por encima de la media nacional", dijo Del Arco.

También se ha referido a la inversión por persona dependiente atendida en esta comunidad autónoma que asciende a 7.709,32 euros y ha asegurado que la misma es muy superior a la media nacional.

"Asturias invierte 1.586 euros más por persona que la media nacional. Respecto a la gestión del procedimiento de mejoras, hemos ampliado el número de valoradores en relación año 2024", dijo Del Arco.

QUEJAS DEL PP

Tras escuchar a la consejera la diputada del PP, Beatriz Polledo, ha indicado que la dependencia "es una de las muchas áreas castigadas por la incompetencia socialista" y ha manifestado que "solo en 2024, 1.415 asturianos fallecieron sin recibir la prestación".

"Esto supone a que cuatro asturianos fallecen cada día en esta situación", dijo la diputada del PP que incidió en que la espera media para obtener estas ayudas "se sitúa en 346 días que es casi el doble de lo que establece la ley, que son 180 días".

Tampoco comparte el PP la cifra respecto a la inversión y destaca que Asturias invierte mucho menos que el resto de España en dependencia. "El gasto público por persona dependiente en Asturias es de 4.111 euros, frente a los 6.189 euros de la media nacional", dijo Polledo.