El Gobierno llevará a la Cámara el Proyecto de Ley de Cultura e Identidad del Principado

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta ha aprobado este miércoles instar al Gobierno a presentar en esta Cámara, antes del fin del próximo periodo de sesiones, el Proyecto de Ley de Cultura e Identidad del Principado de Asturias, que reconozca, proteja y garantice los derechos culturales y lingüísticos de todos los asturianos y asturianas.

Han sido precisamente los grupos que integran el Gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturias, los que han presentado y defendido esta iniciativa, que ha contado con el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y el

La iniciativa aprobada recoge que en dicho proyecto de ley y en cuantas disposiciones normativas sean oportunas, se regule el sistema público de cultura del Principado de Asturias, que debe incorporar la promoción de la cultura y la identidad asturianas, la protección del patrimonio cultural inmaterial, la memoria democrática, la igualdad de género y la cohesión territorial, garantizando el acceso equitativo a la cultura en todo el territorio del Principado de Asturias.

Dicho sistema deberá contar con un marco financiero estable y garantizar la participación ciudadana y la descentralización de las políticas culturales en coordinación con los ayuntamientos.

También se presentará una estrategia de normalización de nuestras lenguas propias, plurianual y con compromiso presupuestario, que diseñe líneas de actuación orientadas a ampliar su presencia en todos los ámbitos del sector público y contribuya a garantizar la transversalidad de la normalización lingüística en las políticas públicas del Principado de Asturias.

La proposición no de ley ha sido apoyada por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha indicado que la misma "recoge una posición que lleva defendiendo en Somos Asturias desde que nació como espacio organizado hace más de una década, considerando nuestra cultura y nuestras lenguas propias como elementos estratégicos de desarrollo".

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Pero también ha contado con las críticas de los grupos de la derecha. El PP, a través de su diputado, José Luis Costillas, ha indicado que la iniciativa de PSOE e IU solo busca generar polémica.

"El gobierno tapadera y su presidente tapadera necesitan eso una tapadera para que no se hable de la de esta región del caos", dijo Costillas que ha indicado que al gobierno ni le interesa la cultura ni el derecho lingüístico de los asturianos.

Muy crítico ha sido también el diputado de Vox, Javier Jove que ha indicado que "aquí, el gran drama, o el gran problema, es que no tienen ni mayoría parlamentaria, ni mayoría social, para imponer la cooficialidad de la lengua".

"Y ese es el problema. Evidentemente no tienen mayoría social, por eso no quieren someterse a una consulta popular, y como no hay lo que hay que tener pues ustedes van por la vía de facto a meternos la cooficialidad por la puerta atrás, sin consultar a los asturianos y sin reforma estatutaria, de ahí que nos traen este bodrio de ley", dijo Jové.

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha mostrado su sorpresa porque se lleve a la Junta "una proposición no de ley para que el Gobierno traiga un proyecto de ley". "La verdad es que cuesta hacer una valoración de la iniciativa ignorando la cara que hay que tener para traer una PNL como esta. No me dirán que hace falta una ley para cumplir con lo que ustedes señalan en su proposición no de ley", dijo Pumares.