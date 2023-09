El Gobierno local estudiará medidas frente al incremento de Viviendas de Uso Turístico

Pequeños propietarios de viviendas en alquiler piden soluciones contra la 'okupación'



GIJÓN, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tres grupos del Gobierno local de Gijón, Foro, PP y Vox, han rechazo este miércoles en el Pleno una proposición de IU - MP - IAS para estudiar acciones frente al incremento de las viviendas de uso turístico en la ciudad,.

El portavoz del Ejecutivo local ha reconocido que ese tipo de viviendas está siendo un problema, pero achaca el incremento, entre otras cosas, a la situación de "indefensión" que según él les causa la Ley de Vivienda a sus propietarios.

"El problema existe, es real", ha asegurado, para a continuación aclarar que si votan en contra no es por no querer afrontar el problema, si no a seguir una hoja de ruta no avalada por ningún estudio. En todo caso, ha avanzado que habrá un plan que implicará varias concejalías, que podrán presentar próximamente.

Sobre ello, el PSOE les ha acusado de echar "balones fuera", y ha reconocido que estamos ante un problema "complejo", donde los riesgos pueden ser la gentrificación residencial, comercial o el aumento de los precios de alquiler, entre otros.

En otro punto del Orden del Día, se ha rechazado una propuesta encaminada, entre otras cosas, a tener en cuenta a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el nuevo pliego de condiciones del contrato. En este punto, el Gobierno local ha abogado porque sea el personal técnico quien los elabore, si bien está dispuesta a escuchar a las trabajadoras.

Eso sí, las sugerencias que hagan deben ajustarse "fielmente" a la legalidad vigente y al programa Impulsa del Principado, y a partir de ahí, velar pro las cláusulas sociales y por las condiciones laborales de las trabajadoras. Habrá, además, una "vigilancia continua" desde el Gobierno local al cumplimiento del contrato.

CALIDAD DEL AIRE

Por otro lado, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, en respuesta a Podemos sobre la contaminación en la zona Oeste durante el Pleno Municipal, ha mostrado el compromiso "total y absoluto" con la mejora de la calidad del aire.

Sí que ha visto "inquietante" el retraso en las inversiones en ArcelorMittal y ha reconocido que no invita al optimismo el del vial de Jove, pero sí el apantallamiento en El Musel.

Con todo, ha señalado que hay demasiadas medidas no ejecutadas aún del Plan de Calidad del Aire y ha abogado por la colaboración entre instituciones. Pintueles ha afirmado que el cuidado de la salud será el eje fundamental de su Concejalía.

Por otra parte, el Gobierno local ha asegurado a IU que mantendrán una actitud de seguimiento para salvaguardar las condiciones de las trabajadoras y garantizar la óptima prestación del servicio comedores escolares.

No obstante, ha recalcado que la licitación del anterior mandato se hizo conforme a pliegos ya redactados y que de 3.800 niños, hubo solo 16 quejas.

En el Pleno también ha intervenido Salvador Zapico Fernández, en representación de los pequeños propietarios de viviendas en alquiler, y que tiene la suya desde hace cuatro años 'okupada.

Este ha expuesto su caso particular y ha arremetido contra unas leyes y servicios sociales que protegen más a los 'okupas', según él. En su caso, ha advertido que la mujer que vive en su casa no pasó ni la revisión de caldera de gas, con el peligro que conlleva, según él.