El Gobierno regional recuerda al PP que la telefonía móvil no es un servicio público

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha querido aclarar al PP que la telefonía móvil no es un servicio público. Así consta en una respuesta parlamentaria del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, al diputado del pp Andrés Ruiz, quien le pedía explicaciones sobre los problemas de cobertura móvil en la parroquia de Coalla, en el municipio asturiano de Grado.

"La telefonía móvil no es un servicio ni público ni esencial", señala Sánchez en la respuesta a la que ha tenido acceso Europa Press, Por ello, añade Sánchez, las Administraciones públicas "no tienen ningún tipo de responsabilidad en la extensión de este tipo de red de telecomunicaciones".

Explica el dirigente asturiano que se trata de un sector que funciona en un marco de libre competencia, por lo que cualquier actuación por parte de la Consejería "supondría una irregularidad que conllevaría sanciones desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia".

No obstante, en su contestación al PP, el Consejero explica que desde el Principado de Asturias siempre se ha trabajado para facilitar "lo máximo posible" la extensión de redes de telefonía móvil.

Así, ha indicado que se han actualizado los datos del 'drive test' para que las compañías cuenten con datos reales sobre la cobertura real, lo que les ayuda a orientar sus inversiones.

"Hemos trabajado activamente para que, en los diferentes planes 5G rural, Asturias fuese de las comunidades autónomas mejor paradas económicamente. Del mismo modo, trabajamos de la mano de todos los estamentos públicos implicados para agilizar los permisos necesarios de cara a mejorar los tiempos de despliegue", concluye Borja Sánchez.