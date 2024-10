El Gobierno tiene el cálculo de la infrafinanciación de Asturias, pero no cree "inteligente" darlo antes de negociar

OVIEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, ha manifestado este miércoles que "efectivamente" el Gobierno asturiano tiene los cálculos de lo que supone la prestación de servicios públicos, que es especialmente costosa en Asturias, y que le permiten hablar de "infrafinanciación" del Principado.

No obstante el consejero ha indicado que "prefiere ser cauto" y, ante la posibilidad de que se abra una negociación sobre la financiación autonómica, desde el Principado creen que "no es inteligente acudir a esa mesa de financiación poniendo ya un precio".

"Creo que es mejor que seamos inteligentes y en esa negociación guardemos esa información, porque además corresponde al Estado hacer la propuesta y fijar cuáles son esas condiciones para la financiación de los servicios públicos", ha explicado el consejero.

Guillermo Peláez se ha pronunciado en estos términos durante un encuentro informativo organizado por Europa Press y Unicaja en el Espacio Circus, con presencia de representantes institucionales y agentes sociales de la comunidad autónoma.

Ha insistido el consejero en que son muchas las ocasiones en las que se les ha preguntado por ese cálculo y "efectivamente" desde el Gobierno "lo tienen", pero ha reiterado que, en aras de jugar sus cartas en esa negociación, prefieren no hacerlo público. Así, ha contrapuesto esa actitud frente a otras comunidades autónomas que "van al acoso y derribo haciendo públicos esos datos". "Creo que están haciendo un flaco favor a sus intereses", añadió.

Por otra parte, preguntado si desde Asturias se ve con preocupación la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado no puedan finalmente salir adelante, el consejero ha indicado que "si bien hay preocupación", no debe olvidarse que hay mecanismos legales para lograr que las entregas a cuenta que corresponden al Principado se pueden garantizar aunque no salgan adelante los PGE.