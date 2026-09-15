Gonvarri Solar Steel suministrará seguidores solares para un proyecto fotovoltaico en el desierto de Atacama

Seguidores solares 'TracSmarT+1P' de Gonvarri Solar Steel. - GONVARRI SOLAR STEEL

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Gonvarri Solar Steel, compañía global especializada en el diseño y suministro de seguidores solares y estructuras fijas para proyectos fotovoltaicos, suministrará sus seguidores solares 'TracSmarT+1P' para un nuevo proyecto fotovoltaico de 389 MWp que se desarrollará en el desierto de Atacama, en la región chilena de Antofagasta. Las labores de instalación comenzarán a lo largo de este año y continuarán durante el primer semestre de 2027.

El proyecto incorporará la última generación de seguidores solares de la compañía, diseñada para responder a las exigencias operativas de las plantas fotovoltaicas de gran escala y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado energético. Según ha indicado Gonvarri en nota de prensa, con esta adjudicación, Solar Steel alcanza cerca de 3 GW de capacidad suministrada en Chile, uno de los mercados más relevantes para la energía solar en Latinoamérica.

El proyecto incorpora almacenamiento energético mediante baterías (BESS), una configuración que está ganando peso de forma acelerada en Chile y en el conjunto de Latinoamérica. La combinación de generación fotovoltaica y almacenamiento se ha convertido en una de las principales tendencias del sector, impulsada por la necesidad de optimizar la gestión de la energía, aumentar la flexibilidad operativa de las plantas y mejorar la integración de la generación renovable en la red.

Según precisa la compañía, los proyectos híbridos solar + storage están ganando protagonismo en mercados de todo el mundo y ya forman parte de una porción creciente del pipeline renovable europeo. El almacenamiento se perfila como uno de los elementos clave para la siguiente fase de crecimiento de la energía solar a gran escala.

Desde sus oficinas en la región, Solar Steel presta soporte comercial, técnico y de mantenimiento a clientes de todo el país, además de actuar como centro de operaciones para otros mercados del Cono Sur y Perú.

La adjudicación de este nuevo proyecto "refuerza la presencia de la compañía en una región que continúa liderando la adopción de soluciones renovables y almacenamiento energético a gran escala".