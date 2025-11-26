Grande Amore y Alba Reche cierran este viernes los Directos Vibra Mahou en Asturias

Concierto de Vibra Mahou en Oviedo. - VIBRA MAHOU

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grande Amore y Alba Reche serán las encargadas de cerrar esta edición de los Directos Vibra Mahou en Asturias, con un concierto el viernes en la Sala Estilo.

La banda gallega y la artista alicantina actuarán este viernes 28 de noviembre a las 20.00 horas en la ovetense Sala Estilo. Las últimas entradas están a la venta con un precio de 19,80 euros.

Según ha indicado la organización, con la celebración en Asturias, un año más, de Directos Vibra Mahou, la plataforma de música "demuestra nuevamente el apoyo a la escena musical y artística de la región".