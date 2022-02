El grupo Morgan actúa este sábado en el Teatro de la Laboral

El Paraninfo acoge la proyección de la aclamada 'Drive my car', de Ryûsuke Hamaguchi

El teatro de la Laboral de Gijón acogerá este próximo sábado, a las 21.00 horas, el concierto del grupo Morgan, según una nota de prensa de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias.

Morgan presentará en Gijón su tercer trabajo de estudio, 'The river and the stone', diez canciones en las que empezaron a trabajar tras el confinamiento en 2020 y que son además el resultado de "muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y de disfrutar de hacer música con amigos", según el grupo.

Tras casi un año de trabajo, el grupo viajó a Francia para grabar el álbum en el estudio Le Manoir de Léon junto a Campi Campón en la producción. Está mezclado por Stuart White en Los Ángeles y masterizado por Colin Leonard en Atlanta.

LABORAL CINEMATECA

Por otro lado, el Paraninfo de la Laboral acogerá este fin de semana tres sesiones de cine programadas por Laboral Cinemateca en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

De esta manera, este próximo viernes, a las 19.00 horas, podrán verse cinco cortometrajes que ponen en valor el trabajo de algunas directoras españolas.

Se trata de los trabajos 'Ama', de Julia de Paz; 'Fenomenal', de Leticia Torres; 'Forastera', de Lucía Aleñar Iglesias; 'Mujer sin hijo', de Eva Saiz -premiado en el Festival de Málaga, Aguilar Film Fest, en Melilla, Badajoz o en los Premios Fugaz, entre otros-, y 'La fiesta del fin del mundo', de Paula González García, Gloria Gutiérrez Álvarez, Andrés Santacruz, galardonado en el Festival Abycine, en Alcine y en el Aguilar Film Fest.

También se proyectará 'Drive my car', de Ryûsuke Hamaguchi, este próximo sábado, a las 19.00 horas. Está basado en un cuento de Haruki Murakami. Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, aún incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tío Vania en un festival de teatro en Hiroshima. Allí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chófer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas.

Tras alzarse con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, el premio de la crítica de Nueva York o el de mejor guión en Cannes, el último trabajo del cineasta japonés, acaba de hacer historia al lograr cuatro nominaciones a los Premios Oscar (mejor película, dirección, película internacional y mejor guión adaptado).

Cierra la cartelera del fin de semana el clásico 'Pierrot el loco', de Jean-Luc Godard, una proyección que se ofrece como homenaje a su recientemente fallecido protagonista, Jean-Paul Belmondo y en colaboración con el Instituto Francés y la Alianza Francesa de Gijón/Xixón.

En este film Belmondo da vida Pierrot, un hombre que huye de París hacia el sur de Francia junto a la niñera contratada por su esposa, en un viaje que se tornará muy peligroso.

Las entradas para el concierto de Morgan están disponibles a un precio de 32 euros para foso, de 30 euros para patio de butacas en filas 1 a 10, de 28 euros para patio de butacas en filas 11 a 20 y palcos y de 24 euros para anfiteatro.

Las localidades para las proyecciones en Laboral Cinemateca pueden adquirirse a un precio general de cuatro euros y reducido de tres euros.

Las entradas se pueden adquirir en la Recepción de la Laboral, en el Centro de Información Turística del Principado (CITPA) en Oviedo/Uviéu, en el Centro Niemeyer en Avilés, vía telefónica en el 985 969 708, en entradas.liberbank.es y en la web de Laboral Ciudad de la Cultura, donde se comunicará cualquier cambio en la programación.