Los grupos parlamentarios vuelven a criticar la labor del Comisionado para el Reto Demográfico

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, ha vuelto a comparecer este lunes en sede parlamentaria por segunda vez en menos de un mes y ha vuelto a despertar las críticas de los grupos de la oposición. Así, el diputado de Foro, Adrián Pumares, ha manifestado que pedirá en la Cámara su cese por parte del Consejo de Gobierno porque "no sabe ya que pinta ese cargo", una petición que va contar con al menos el apoyo del PP, Vox.

Jaime Izquierdo ha considerado que "estos disparos contra los intentos de cambio son un 'deja vu' que ya se vivió en Asturias muchos años atrás". "Ustedes disparan contra un proyecto que aun desconocen", ha indicado en relación al proyecto 'Aldea 0'.

Izquierdo ha vuelto a repetir que no hay soluciones mágicas y caminamos hacia una gran incertidumbre demográfica y la mejor solución es un buen y favorable mercado laboral que atraiga a gente de fuera. También se ha referido al informe elaborado y a disposición de todos los ciudadanos en el que se recogen cada una de las partidas gastadas.

"El cumplimiento de los planes van bien, pero eso no implica que las soluciones demográficas también vayan bien porque se trata de una cuestión muy complicada", ha dicho.

También se ha referido Jaime Izquierdo a los cambios de la concepción de la familia o los cambios culturales en negativo que lastran aun más la búsqueda de soluciones.

Así ha considerado "preocupante por ejemplo algunas situaciones como que tengamos más perros que niños". "Es preocupante algunos comportamientos como por ejemplo esos comentarios que vemos de 'yo soy papá de dos perros'".

OPOSICIÓN

El grupo proponente de la comparecencia, el PP, se ha vuelto a mostrar muy crítico con la gestión de Izquierdo. "Ha leído párrafos totalmente iguales, me sorprende y me cabrea bastante", ha dicho la diputada del PP, Cristina Vega, que ha incidido en qué su grupo no entiende por qué nunca habla el Principado de medidas a corto plazo que se hacen a todas luces necesarias.

Vega ha puesto de ejemplo la comunidad de Galicia donde sí se han tomado medidas a corto y medio plazo que ya dan sus frutos, algo que no ha ocurrido en el Principado donde "ya vamos muy tarde".

La diputada del PP ha indicado que su grupo apoyará la petición de cese de Izquierdo porque considera que "no está haciendo nada" y además de criticar su "ineficacia y falta de iniciativa" la diputada ha considerado que el Comisionado tiene una "actitud chulesca en el Parlamento".

Desde Ciudadanos, Luis Carlos Fanjul, ha indicado que "no hace falta tener un Comisionado para el Reto Demográfico para decir que hace falta un buen mercado laboral habrá, porque eso lo dice cualquier paisano".

Así ha considerado necesaria una Consejería para el reto Demográfico y un pacto político para llevar a cabo políticas de continuidad.

La parlamentaria de Podemos, Nuria Rodríguez también ha sido muy crítica no sólo con la gestión de Jaime Izquierdo, sino también con sus comparecencias. Así, le ha pedido rigor y ha indicado que "por lo menos debería responder a las preguntas que se le hacen en sede parlamentaria".

"Espero que en una tercera comisión usted sea capaz de explicarnos para que sirve el Comisionado para el Reto Demográfico", ha dicho la portavoz de la formación morada,

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha manifestado que hay que implementar ya mismo, de manera inmediata medidas que reviertan la situación demográfica y hace falta que esas medidas vayan acompañadas de dotación económica.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, ha indicado que "ojalá todos los grupos estuviesen equivocados y sea el Comisionado, que va en dirección contraria a todos, quien tenga razón", pero a su juicio es algo que no va a ocurrir. "Ya está bien, le hemos dado tres años de margen", ha advertido Pumares que se ha preguntado "qué pinta ese cargo y qué pintan estas comparecencias".

"Yo ya no se que decir tras su comparecencia", ha indicado Pumares, que ha indicado que cuando Izquierdo dice que la mejor política demográfica es un buen mercado laboral lo que hace es "una enmienda a la totalidad de la política socialista".

Desde Vox, Sara Álvarez, ha indicado que "esto del Comisionado es algo muy etéreo" y ha vuelto a pedir explicaciones sobre en que se han gastado 1.198 millones en estos cinco años. "Sus medidas no funcionan, como todas las medidas de este Gobierno", ha manifestado la diputada de Vox que le ha pedido al compareciente que se "dedique a lo verdaderamente importante".