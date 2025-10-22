Los grupos rechazan la propuesta de Vox para fiscalizar el gasto destinado a inmigrantes en situación irregular

Archivo - Imagen de archivo de la portavoz de Vox en la Junta General Carolina López y la diputada Sara Álvarez Rouco - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General ha rechazado este miércoles, con 41 votos (22 en contra, 15 abstenciones y 4 a favor), una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox en la que solicitaba un sistema específico de fiscalización del gasto público relacionado con la atención a inmigrantes en situación irregular.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada Sara Álvarez ha sostenido que "la inmigración ilegal tiene un altísimo coste ocultado por los gobiernos socialistas", exigiendo "transparencia y control" sobre las partidas presupuestarias destinadas a estas personas. López ha reclamado que se hagan públicos semestralmente los datos desglosados del gasto, y que se sometan a fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas.

La iniciativa ha sido criticada por el resto de grupos parlamentarios, que han acusado a Vox de "sembrar odio" y "criminalizar a los colectivos más vulnerables". El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha mostrado su apoyo a la transparencia, aunque ha calificado la propuesta de "inmoral" y ha reprochado a Vox su falta de empatía y humanidad.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha tachado la intervención de Vox de "discurso terrible sobre migraciones" y ha reivindicado el enfoque humanista y racional en la gestión de los flujos migratorios. "Donde ustedes ven amenaza, nosotras vemos oportunidades y mistura cultural", ha afirmado.

También desde Convocatoria por Asturies, el portavoz Xabel Vegas, ha acusado a Vox de presentar una iniciativa "copiada de otras comunidades" y de utilizar la inmigración como "chivo expiatorio de todos los males". Vegas ha calificado al partido como una "franquicia política" centrada en "discursos de odio".

El Grupo Popular ha tomado distancias con Vox, apoyando la fiscalización del gasto público como principio general, pero rechazando la vinculación entre inmigración y deterioro de los servicios. "La inmigración no puede convertirse en arma de confrontación ni en la causa de todos los males", ha dicho la diputada Beatriz Polledo, reivindicando una política migratoria basada en el "orden, la integración y la legalidad".

Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado frontalmente la iniciativa, acusando a Vox de fomentar el "racismo y la estigmatización". La diputada Ana González ha defendido que la inmigración "es motor de crecimiento y parte imprescindible del modelo productivo", y ha criticado al PP por "asumir el marco ideológico de la extrema derecha".