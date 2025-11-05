Una guía facilitará comunicación en el ámbito judicial a las personas con autismo

La sede del TSJA ha acogido este miércoles la presentación de la Guía de Comunicación accesible y comprensible con personas con autismo en el ámbito judicial. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede del TSJA ha acogido este miércoles la presentación de la Guía de Comunicación accesible y comprensible con personas con autismo en el ámbito judicial. Se trata según el propio presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, de una guía que "tiene por objeto presentar algunos mecanismos, instrumentos y medios a través de los cuales se pueda hacer más accesible la justicia a personas vulnerables, en concreto a las personas del espectro del autismo".

Chamorro ha explicado que el Consejo del Poder Jucidicial y en particular Tribunal Superior de Justicia de Asturias tienen una especial sensibilidad hacia todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el acceso a la justicia de personas vulnerables.

"Somos pioneros en algunas iniciativas", ha indicado Chamorro que ha indicado que la guía va a estar la disposición de todos los órganos judiciales, fundamentalmente a través de los actuales decanatos.

La Magistrada y Delegada de Discapacidad en Asturias, Rosa Fernández ha incidido en que desde el Consejo General del Poder Judicial se trata de eliminar cualquier barrera y obstáculo que pueda existir en el acceso a la justicia para cualquier ciudadano.

Así ha manifestado que en esta guía se recogen herramientas y medidas que "van también dirigidas a algo tan básico como reducir el estrés que puede tener una persona con discapacidad, una persona del espectro autista cuando llega a un juzgado o a un tribunal".

"¿Cómo se puede reducir ese estrés? Pues algo tan sencillo como, por ejemplo, que acuda al juzgado o al tribunal con un objeto con un elemento que le facilite calmar ese estrés, también la posibilidad de que conozca previamente el juzgado o la sala donde va a estar, evitar un lenguaje demasiado técnico, evitar utilizar dobles negaciones, también es posible hacer los apoyos visuales a través de fotografías, de pictogramas, de letreros numéricos o alfabéticos, todas aquellas herramientas que preguntándole a la persona de espectro autista necesite para lograr conocer la información que se le está transmitiendo y que él exprese su voluntad auténtica", ha explicado Fernández.

Desde Adansi, Raquel Cuevas e Iván Fernández, han destacado la importancia de la guía y sobre todo la implicación de la Judicatura.

"Agradecemos al presidente del TSJA este acto de presentación porque este gesto simboliza un compromiso institucional de primer nivel con la accesibilidad universal y los derechos de las personas con autismo", destacó Cuevas.

Además agradecieron a jueces y magistrados su interés y su voluntad de utilizar esta guía, su disposición a formarse y adaptarse a sus procedimientos, lo que "demuestra una sensibilidad que es fundamental para construir una justicia más inclusiva y humana".