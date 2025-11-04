Una guía muestra la biodiversidad vegetal del municipio a través de 54 especies

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, presenta en el Consistorio gijonés la guía Xixón Flora. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado este martes la guía Xixón Flora, en la que se pueden conocer la biodiversidad vegetal del municipio gijonés.

Pintueles, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que esta guía es gracias al proyecto Gijón Ecoresiliente y al trabajo de la investigadora Zuzana Ferencova.

Una forma, según el edil, de hacer ver que el verde gijonés no está solo presente en el Jardín Botánico Atlántico, sino también en los 3,8 millones de metros cuadrados de sus parques y jardines urbanos, así como en las esquinas, en las grietas del asfalto o incluso en los solares abandonados.

En concreto, esta guía ilustrada de plantas nativas urbanas documenta 54 especies que crecen de forma espontánea en Gijón. "Muchas de ellas seguro que las hemos visto miles de veces, solo que pensábamos que eran malas hierbas", ha apuntado.

Ferencova, por su parte, ha señalado que esta guía botánica es el fruto de trabajo en equipo, a lo que ha citado a los coautores de la misma, Eduardo Fernández Pascual, Víctor González García y Luis Carlón Ruiz, investigadores de la Universidad de Oviedo, miembros del equipo científico del Jardín Botánico Atlántico.

También ha mencionado, entre otros, a Juan Hernández, el ilustrador de la guía, Chema Díaz Gete, coordinador del proyecto Gijón Ecoresiliente, y a Marta Nosti, jefa del Servicio de Parques y Jardines.

Ha apuntado, asimismo, que con esta guía buscan ayudar a la ciudadanía a identificar y nombrar este patrimonio vegetal con especies como la cirigüeña, que a menudo se las califica de malas hierbas, a las que ha llamado "hierbas incomprendidas" porque muchos de ellas ofrecen beneficios que "son de los que nos aprovechamos sin saberlo".

Ha llamado la atención, asimismo, sobre la apuesta por la biodiversidad de las ciudades. "No son solamente las plantas, sino también los insectos animales que se aprovechan de esas plantas y aumenta la biodiversidad", ha indicado Ferencova, quien ha lamentado que su presencia en los espacios urbanos todavía genera en ocasiones "rechazo o resistencia".

De ahí que esta guía también busca cambiar esa percepción y se pretenda mostrar que la vegetación espontánea no es un signo de abandono de mantenimiento, "sino una aliada fundamental en la construcción de ciudades más resilientes y sostenibles".

De hecho, ha remarcado que muchas de las especies incluidas en esta guía son ejemplos idóneos para esta jardinería sostenible basada en uso de estas plantas nativas y resistentes.

Según la investigadora, requieren pocos recursos, pero contribuyen y protegen el suelo frente a la erosión, filtran contaminantes del aire, ofrecen refugio y alimento a aves, mariposas y otros polinizadores esenciales para mantener el equilibrio del ecosistema urbano.

Eso sí, ha aclarado que no se trata de un compendio botánico exhaustivo de toda la biodiversidad local, sino que ha sido concebida como una guía en formato de bolsillo, muy práctica y pensado para acompañar el paseo o alguna pausa en el parque, con ilustraciones que invitan a reconocer y sentir las plantas.

La elección de las especies incluidas se basó en un estudio científico sobre la biodiversidad urbana, llevado a cabo por los propios autores y otros colaboradores dentro de la acción Mejora de la Biodiversidad de la Vegetación Urbana, una de las siete acciones ejecutivas del proyecto Gijón Ecoresiliente.

El estudio, llevado a cabo en el año 2023, analizó la flora presente en 35 parcelas urbanas y periurbanas correspondientes a siete tipos de hábitats diferentes, identificando unas 240 especies.

De ellas se seleccionaron únicamente aquellas plantas nativas, herbáceas, productoras de flores llamativas o con otro fin, y productoras de semillas y con una alta presencia en la ciudad. Ha apuntado, asimismo, que el estudio sobre biodiversidad urbana continúa.

Sobre ello, ha indicado que para conocer todas las especies presentes en el concejo se puede visitar el proyecto Flora Urbana de Gijón, disponible en la plataforma de ciencia ciudadana Natusfera, hoy Naturalist.

Ha señalado que, hasta la fecha, un total de 223 participantes han registrado más de 4.000 observaciones de las cuales tres cuartas partes ya han sido validadas por la comunidad científica y tienen el grado científico que podemos confirmar que son una especie presente en el respectivo territorio.

En conjunto, representan unas 500 especies presentes en Gijón, lo que representa casi el 20 por ciento de todas las plantas vasculares del Principado de Asturias.