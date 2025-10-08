Guijarro destaca el trabajo de las unidades contra la violencia sobre la mujer

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha destacado este miércoles en Avilés la importancia de colocar las políticas feministas "como la primera cuestión de Estado", tras clausurar el Congreso de Unidades contra la Violencia sobre la Mujer en Avilés.

Guijarro ha subrayado el "gran trabajo" realizado por las unidades de violencia en las delegaciones de gobierno para "acompañar y proteger a las mujeres víctimas de violencia machista", insistiendo en que "la política pública se evalúe constantemente" y se mantengan estrategias cercanas a quienes trabajan en primera línea.

La responsable gubernamental ha puesto el foco en diferentes líneas de actuación, destacando especialmente "la violencia digital" como uno de los espacios donde "más violencia se ejerce contra las mujeres", además de anunciar que están trabajando en un anteproyecto de ley sobre violencia vicaria que está en consulta pública.

Entre sus principales proyectos legislativos, Guijarro ha confirmado que están ultimando un proyecto de ley "absolutamente riguroso" que abordarán en los próximos meses, junto con protocolos para víctimas de violencia en el extranjero, con el objetivo de combatir una violencia "arraigada en la estructura del patriarcado".

"Queremos colocarlo siempre en una política pública feminista como la primera cuestión de Estado", ha concluido Guijarro, reafirmando el compromiso institucional para erradicar la violencia machista en todas sus dimensiones.