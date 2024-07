"Hacer sindicalismo no es delito", lema de la manifestación convocada el 28 de septiembre tras la condena de La Suiza

Organizaciones sindicales llaman a la movilización en defensa de la acción sindical



GIJÓN, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos asturianos se han unido contra lo que consideran represión sindical tras la condena de 'las 6 de La Suiza' y han convocado una manifestación conjunta para el próximo 28 de septiembre en Gijón bajo el lema 'Hacer sindicalismo no es delito".

Así lo han anunciado durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del Conseyu de la Mocedá de Xixón por representantes de los distintos sindicatos convocantes.

El sindicalista Jonathan Chichas, por su lado, ha explicado que la manifestación partirá, a las 12.00 horas, de la plaza del Humedal y discurrirá por la plaza del Carmen, plaza del Parchís, plaza Mayor y fin de recorrido en el Náutico.

Este ha mostrado su repulsa frente a esta sentencia, que suma 21 años de prisión para los condenados, cinco mujeres y un hombre, tras un proceso que se inició hace siete años por la defensa derechos de una trabajadora. En concreto, el Tribunal Supremo ha confirmado, para cada uno, dos penas de cárcel, de 18 meses y de dos años, a lo que ha señalado que harán lo posible para que no entren en prisión.

Ha resaltado, asimismo, el que la clase trabajadora ha sido capaz de apartar sus diferencias por lo que les une, que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Ha advertido, unido a ello, de que esta sentencia puede causar un precedente contraproducente para la lucha sindical.

Por parte de CCOO, Gerardo Argüelles ha dejado claro que ni sindicatos ni los afiliados a estos son delincuentes, sino trabajadores bajo unas siglas y con unos objetivos comunes en defensa de la clase trabajadora.

Ha defendido, también, que dentro de la acción sindical la ley ampara las movilizaciones y acciones de protesta como medida de presión para conseguir las reivindicaciones laborales. Es por ello, que ha considerado que esta sentencia ataca frontalmente los derechos laborales y sindicales.

Argüelles ha incidido en que la criminalización de la protesta va en contra del derecho al sindicalismo y ha mostrado todo el apoyo y solidaridad de CCOO con 'los 6 de la Suiza'. "Hacer sindicalismo no es ningún delito", ha apuntado parafraseando el lema de la manifestación convocada.

En el caso de la CGT, Yanira Hermida ha expresado su total repulsa por esta sentencia contra quienes salieron en defensa de una compañera, ante la vulneración de sus derechos, según ella.

A su juicio, no habrá igualdad mientras una sola mujer quede expuesta a estas practicas. "Hacer sindicalismo no es delito, luchar por los derechos de las mujeres, tampoco", ha asegurado.

Por parte de CNT, Álvaro del Río ha visto en esta sentencia un ataque directo a la acción sindical, con la que se busca, a su modo de ver, criminalizar esta acción. Ha incidido, además, en que deriva de un "simple" conflicto laboral por reclamar unas horas extra y vacaciones en una pastelería.

Para la CNT, esta sentencia no solo vulnera el derecho a manifestarse, sino también coacciona a los sindicatos para que no salgan a la calle y de que no informen a la gente de que en un negocio o empresa no se respetan los derechos laborales.

Feli Sierra, en representación de CT, ha remarcado que van a seguir luchando por los derechos laborales y de representación sindical, así como en defensa de los condenados.

Por parte de CSI, Javier Rodil ha mostrado su apoyo incondicional a la "represaliadas" por el caso de La Suiza por hacer sindicalismo. Para él, se ha cometido un "atentado" contra la clase obrera y organizaciones sindicales en general.

Por este motivo, ha animado al conjunto de trabajadores a que se vuelquen contra este "ataque" y salgan a la calle a mostrar su disconformidad.

Eva Fernández, en representación la Izquierda Sindical Asturiana (ISA), ha opinado que esta sentencia es uno de los peores momentos de "represión" sindical.

Para Fernández, con este fallo judicial se ataca "con saña" a la representación sindical. Al tiempo, ha pedido la derogación de la Ley Mordaza, por la cual, según ella, se ejerce "represión" penal a los sindicatos y se persigue a los movimientos de resistencia. Por este motivo, ha visto "imprescindible" que la respuesta sindical sea la unidad y ha hecho un llamamiento público a dar una respuesta colectiva y solidaria en apoyo a los seis condenados.

Por su lado, Marino Fernández (UGT), ha dado su apoyo 'a las 6 de la Suiza' y ha recordado que cerca de 200 sindicalistas están afectados por procedimientos administrativos o penales. En este sentido, ha pedido derogar la Ley Mordaza.

Por Suatea, Aurora Junquera ha recordado la sentencia a la que se enfrentan 'las 6 de La Suiza', que suma a la pena de cárcel el pago de una multa de más de 125.000 euros. A este respecto, ha criticado que es un "golpe en toda regla" al sindicalismo.

"La lucha sigue", ha asegurado, no obstante antes de reclamar derogar la Ley Mordaza. "Hacer sindicalismo no es delito, no nos van a doblegar", ha dejado claro.

En el caso de USO, Miguel Rivero ha recalcado que la manifestación y la protesta son propias de la acción sindical, al tiempo que ha expresado su solidaridad con las afectadas.