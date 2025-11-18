Herido en Gijón un joven de 19 años tras colisionar su moto con un turismo

GIJÓN, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido de consideración este martes tras colisionar la moto que conducía con un turismo en Gijón, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, el aviso lo recibió la Policía Local a las 11.41 horas. En la llamada, el 112 avisaba de una colisión entre una moto y un turismo, en el número 762 de la avenida del Jardín Botánico.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local y una ambulancia, la cual trasladó al motorista, con pronóstico reservado, al hospital de Cabueñes.

Asimismo, la mujer que conducía el turismo fue trasladada por una amiga también al hospital de Cabueñes, "con un ataque de ansiedad". Además, la moto fue llevada al depósito municipal, mientras que Emulsa se ha encargado de la limpieza de la zona del siniestro.

Según las primeras hipótesis, el accidente se produjo por alcance, cuando la conductora del coche frenó y la motocicleta colisionó contra el vehículo.