La historia detrás de La Regalina de Cadavedo: el legado del padre Galo sigue vigente 94 años después

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El campo de La Garita, en Cadavedo (Valdés), celebra cada último domingo de agosto desde 1931 la multitudinaria fiesta de 'La Regalina', considerada una de las citas ineludibles del verano asturiano y catalogada como de Interés Turístico Regional.

La capilla que cobija a la rescatada Virgen de Regla, así como el diseño de la fiesta en ese enclave --como manifestación mariana, integración de las tradiciones de Asturias (música, diversos bailes y pregón) y vindicación lingüística-- se deben al padre Galo (1884-1939), religioso nacido en la parroquia, conocido por su seudónimo literario Fernán Coronas. El padre Galo destacó en la recuperación de la "faliel.la", nombre con el que se conoce al asturiano característico de esta área, en el que desarrolló su creación poética.

Desde 1953 es la Sociedad Popular, Cultural y Recreativa de La Regalina la que gestiona el legado del Padre Galo y la principal organizadora de esta efeméride.

Entre las singularidades de La Regalina se encuentran su celebración al aire libre en el campo de La Garita, junto a la Ermita de Santa María de Riégala, lugar que ofrece unas vistas "únicas" de la costa y sus acantilados.

La fiesta consiste en un desfile de carrozas por el barrio de la Rapa, con sus ramos de alfiladas --bollos de harina y nueces-- y flores. Allí se lee el pregón, se baila la Danza prima y, tras la Misa solemne, se inicia la procesión con la Virgen de Riégala.

Tras estos actos tiene lugar una comida campestre, dejando para la tarde los bailes y el tradicional sorteo de alfiladas.